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Electrolux Serie 300 Piano Cottura a Induzione 229,00 € -43% 399,99 € Risparmi 170,99 € Acquista su Amazon

Se ti sei stufato dei tempi lunghi dei vecchi fornelli e vuoi una cucina più efficiente e semplice da pulire, un piano a induzione può cambiarti la vita in pochi gesti. In questi giorni il Electrolux Serie 300 Piano Cottura a Induzione è proposto con uno sconto del 43%, una buona occasione per passare a una soluzione moderna senza spendere una fortuna.

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Questo modello punta su una cottura rapida e precisa grazie alle zone a induzione e sui comandi SliderTouch che permettono di regolare ogni fuoco con un tocco, mantenendo il controllo in ogni momento. Le quattro zone di cottura sono pensate per gestire più piatti insieme, mentre gli indicatori di calore residuo aumentano la sicurezza in cucina. La superficie in vetroceramica nera non solo dà un aspetto moderno al piano, ma si pulisce facilmente con una passata.

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Con la promo in corso puoi acquistare l’Electrolux Serie 300 Piano Cottura a Induzione a soli 229,00€, approfittando di uno sconto del 43% rispetto al prezzo di listino. Per un piano da incasso da 60 cm con quattro fuochi rapidi e comandi touch dedicati su ogni zona, il prezzo risulta particolarmente competitivo per chi sta aggiornando la cucina con un elettrodomestico di fascia affidabile.

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Il piano a induzione Electrolux con le quattro zone rapide e i comandi SliderTouch

Se cucini spesso e vuoi ridurre tempi e fatica, questo piano a induzione offre un buon equilibrio tra velocità, controllo e praticità quotidiana. Ecco le caratteristiche principali che incidono davvero nell’uso di tutti i giorni:

Cottura a induzione rapida, precisa ed efficiente : il calore va direttamente alle pentole, così porti l’acqua a ebollizione in pochi minuti e regoli la temperatura con grande precisione, evitando sprechi di energia.

: il calore va direttamente alle pentole, così porti l’acqua a ebollizione in pochi minuti e regoli la temperatura con grande precisione, evitando sprechi di energia. Quattro zone di cottura : puoi preparare primi, secondi e contorni nello stesso momento, ideale per famiglie o per chi ama organizzare cene senza passare ore ai fornelli.

: puoi preparare primi, secondi e contorni nello stesso momento, ideale per famiglie o per chi ama organizzare cene senza passare ore ai fornelli. Comandi SliderTouch indipendenti : ogni zona ha il suo controllo touch dedicato, così imposti la potenza con un dito e cambi livello in un attimo, senza manopole da girare o sporcare.

: ogni zona ha il suo controllo touch dedicato, così imposti la potenza con un dito e cambi livello in un attimo, senza manopole da girare o sporcare. Indicatori di calore residuo : ti avvisano quando la superficie è ancora calda, aiutandoti a evitare contatti accidentali e a sfruttare il calore rimasto per tenere in caldo le pietanze.

: ti avvisano quando la superficie è ancora calda, aiutandoti a evitare contatti accidentali e a sfruttare il calore rimasto per tenere in caldo le pietanze. Superficie in vetroceramica nera facile da pulire: basta un panno per rimuovere schizzi e residui, e il design nero moderno si abbina bene alle cucine contemporanee.

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FAQ Quante zone di cottura ha il piano a induzione Electrolux Serie 300? Il piano a induzione Electrolux Serie 300 offre quattro zone di cottura per gestire più pietanze in contemporanea. Il piano cottura Electrolux Serie 300 è facile da pulire? Sì, la superficie in vetroceramica nera è liscia e si pulisce velocemente con un panno umido. Il piano a induzione Electrolux Serie 300 è sicuro da usare? Sì, dispone di indicatori di calore residuo che segnalano quando la superficie è ancora calda, aumentando la sicurezza. Che tipo di controlli usa il piano cottura Electrolux Serie 300? Utilizza comandi SliderTouch indipendenti per ogni zona, che permettono una regolazione precisa e immediata della potenza.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.