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Electrolux Serie 300, piano cottura a induzione da incasso con 4 fuochi rapidi, comandi SliderTouch e pulizia semplificata è in sconto del 47%.

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Sei stanco di aspettare minuti interminabili prima che l’acqua bolla o che la padella sia finalmente alla giusta temperatura? Con il piano cottura a induzione Electrolux Serie 300 puoi velocizzare la preparazione dei tuoi piatti, e in questo momento è disponibile con uno sconto del 47% che rende l’upgrade alla cucina moderna molto più accessibile.

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Questo modello da incasso da 60 cm punta tutto su rapidità, precisione e sicurezza. Le quattro zone a induzione raggiungono rapidamente alte temperature e reagiscono subito ai cambi di impostazione, così controlli con precisione ogni fase della cottura. La superficie in vetro liscia, priva di manopole, si pulisce in pochi istanti e resta più fresca nelle aree circostanti, riducendo il rischio di contatti accidentali. I comandi SliderTouch e la funzione di blocco tasti completano un prodotto pensato per cucine moderne, ordinate e sicure.

Electrolux Serie 300 in offerta su Amazon: sconto del 47%

La promozione in corso su Amazon rende il piano a induzione Electrolux Serie 300 particolarmente interessante per chi vuole passare dai vecchi fornelli a gas a una soluzione moderna e veloce. In questo momento puoi portarti a casa il Electrolux Serie 300 a soli 210,00€, un prezzo molto competitivo per un piano da incasso a induzione con 4 fuochi rapidi e comandi SliderTouch. L’offerta è ideale se stai rinnovando la cucina o vuoi migliorare l’efficienza dei consumi senza salire nella fascia di prezzo dei top di gamma.

Il piano a induzione Electrolux con i 4 fuochi rapidi e i comandi SliderTouch

Per chi vuole ridurre i tempi ai fornelli e cucinare in maggiore sicurezza, questo piano a induzione unisce tecnologia intuitiva e facilità di gestione nella vita di tutti i giorni.

Cottura a induzione rapida : il calore viene generato direttamente sul fondo della pentola, così l’acqua arriva a bollore in pochissimi minuti e puoi ridurre sensibilmente i tempi di preparazione dei pasti.

: il calore viene generato direttamente sul fondo della pentola, così l’acqua arriva a bollore in pochissimi minuti e puoi ridurre sensibilmente i tempi di preparazione dei pasti. Precisione e sicurezza elevate : le zone si scaldano solo dove appoggia la pentola, mentre le aree circostanti restano più fresche, limitando il rischio di scottature e rendendo più sicura la cucina anche in presenza di bambini.

: le zone si scaldano solo dove appoggia la pentola, mentre le aree circostanti restano più fresche, limitando il rischio di scottature e rendendo più sicura la cucina anche in presenza di bambini. Comandi SliderTouch intuitivi : regoli la potenza con un semplice tocco sulla superficie in vetro, senza manopole fisiche, per un controllo immediato delle temperature e un design pulito e moderno.

: regoli la potenza con un semplice tocco sulla superficie in vetro, senza manopole fisiche, per un controllo immediato delle temperature e un design pulito e moderno. Superficie liscia facile da pulire : niente più residui difficili nelle fessure delle manopole; basta un panno per rimuovere schizzi e incrostazioni leggere, risparmiando tempo nelle pulizie quotidiane.

: niente più residui difficili nelle fessure delle manopole; basta un panno per rimuovere schizzi e incrostazioni leggere, risparmiando tempo nelle pulizie quotidiane. Funzione blocco tasti: mantiene le impostazioni selezionate anche se la zona comandi viene toccata accidentalmente, aumentando la tranquillità mentre cucini e semplificando la pulizia del piano acceso.

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Electrolux Serie 300, approfitta subito di questa offerta lampo al 47% prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ Il piano cottura Electrolux Serie 300 è facile da pulire? Sì, la superficie in vetro liscia senza manopole si pulisce velocemente con un panno. Il piano a induzione Electrolux Serie 300 è sicuro in presenza di bambini? Sì, le zone circostanti restano più fresche e la funzione blocco tasti evita cambi accidentali delle impostazioni. I comandi del piano Electrolux Serie 300 sono intuitivi da usare? I comandi SliderTouch permettono di regolare la potenza con un semplice tocco, risultando molto intuitivi. Il piano Electrolux Serie 300 cucina più velocemente di un fornello tradizionale? Sì, la tecnologia a induzione porta rapidamente le pentole in temperatura e riduce i tempi di cottura.