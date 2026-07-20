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Candy Idea piano cottura a induzione 4 fuochi, vetroceramica nera con funzione booster e power management è in sconto del 36%.

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Cucinare tutti i giorni con un vecchio piano tradizionale significa spesso sprecare tempo ed energia, tra fuochi poco reattivi e calore che si disperde. Oggi il Candy Idea Piano Cottura a Induzione ti permette di fare un salto di qualità, grazie a uno sconto del 36% che porta il prezzo a 189,99€ e rende molto più accessibile il passaggio all’induzione.

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Questo modello unisce la praticità di quattro zone di cottura indipendenti in vetroceramica a una gestione efficiente dei consumi. La tecnologia a induzione scalda solo l’area sotto la pentola, riducendo sensibilmente i tempi di cottura e limitando la dispersione di calore. La funzione Booster aiuta a portare rapidamente a bollore acqua e liquidi, mentre il Power Management ti consente di impostare la potenza massima del piano per non sovraccaricare l’impianto domestico, anche quando usi più fuochi contemporaneamente. Non manca il blocco di sicurezza, utile per chi ha bambini in casa e vuole evitare attivazioni accidentali.

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In questo momento il Candy Idea Piano Cottura a Induzione è proposto a 189,99€ con uno sconto del 36% sul prezzo di listino, una cifra particolarmente competitiva per un piano a induzione a 4 zone in vetroceramica. Grazie al Power Management puoi impostare la potenza totale tra 2,5 kW e 6,6 kW, così da adattare il piano sia a impianti più datati sia a cucine moderne senza rinunciare alle prestazioni. Se cerchi un modello che offra un buon equilibrio tra efficienza energetica, controllo dei consumi e rapidità di cottura, acquistare il Candy Idea Piano Cottura a Induzione con uno sconto del 36% è una soluzione interessante per aggiornare la tua cucina senza sforare il budget.

Il piano a induzione Candy con le quattro zone indipendenti e il power management

Se ti sei stancato di tempi lunghi e consumi poco controllabili, questo piano a induzione nasce proprio per offrirti una cottura più rapida e gestibile ogni giorno.

Quattro zone di cottura indipendenti : puoi usare contemporaneamente pentole e padelle di dimensioni diverse, con riscaldamento uniforme che ti aiuta a ottenere piatti cotti in modo omogeneo.

: puoi usare contemporaneamente pentole e padelle di dimensioni diverse, con riscaldamento uniforme che ti aiuta a ottenere piatti cotti in modo omogeneo. Tecnologia a induzione a risparmio energetico : scalda solo l’area sotto la pentola, riducendo fino al 60% i tempi di cottura rispetto ai piani tradizionali e limitando la dispersione di calore in cucina.

: scalda solo l’area sotto la pentola, riducendo fino al 60% i tempi di cottura rispetto ai piani tradizionali e limitando la dispersione di calore in cucina. Funzione Booster : aumenta temporaneamente la potenza su una zona, ideale per far bollire l’acqua in pochi minuti o avviare rapidamente cotture intense quando sei di fretta.

: aumenta temporaneamente la potenza su una zona, ideale per far bollire l’acqua in pochi minuti o avviare rapidamente cotture intense quando sei di fretta. Power Management regolabile da 2,5 kW a 6,6 kW : imposti la potenza massima del piano in base all’impianto di casa, evitando sovraccarichi anche quando utilizzi più fuochi nello stesso momento.

: imposti la potenza massima del piano in base all’impianto di casa, evitando sovraccarichi anche quando utilizzi più fuochi nello stesso momento. Blocco di sicurezza per bambini: disabilita i comandi e riduce il rischio di accensioni involontarie, una protezione in più se in famiglia ci sono piccoli curiosi.

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FAQ Quanta potenza assorbe il piano a induzione Candy Idea? La potenza totale è regolabile tramite Power Management da 2,5 kW fino a 6,6 kW. Il piano Candy Idea è adatto a pentole di varie dimensioni? Sì, ha quattro zone di cottura indipendenti progettate per ospitare pentole e padelle di misure diverse. La funzione Booster del Candy Idea a cosa serve? Serve ad aumentare temporaneamente la potenza di una zona per bollire l’acqua o avviare la cottura molto più velocemente. Il piano a induzione Candy Idea ha sistemi di sicurezza per bambini? Sì, integra un blocco di sicurezza che disabilita i comandi per evitare attivazioni accidentali.