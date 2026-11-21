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Il piano a induzione Electrolux Serie 600 da 80 cm con quattro zone e funzione Bridge è in offerta con sconto del 53%. Si adatta alla tua cucina.

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Se cucini spesso con pentole di misure diverse o ti serve spazio per una pesciera, può essere difficile sfruttare al meglio un piano cottura tradizionale. Il piano Electrolux Serie 600 è disponibile con uno sconto del 53%.

Il piano offre quattro zone a induzione e una funzione Bridge che permette di unire due zone, creando un’area più ampia e distribuendo il calore in modo uniforme. Le zone Infinite si adattano alla base della pentola, mentre la possibilità di funzionare con un’alimentazione elettrica ridotta può essere utile in abitazioni con un contratto a bassa potenza. In presenza di una cappa compatibile, la connessione wireless Hob2Hood ne regola accensione e aspirazione durante la cottura.

Electrolux Serie 600 in offerta: sconto del 53%, circa 371 euro di risparmio

Il prezzo indicato è di 329 euro, con uno sconto del 53%. Applicando la percentuale al prezzo attuale, il risparmio rispetto al prezzo di riferimento implicito è di circa 371 euro. La promozione riguarda un piano a induzione da incasso largo 80 cm, con dimensioni del piano pari a 78 x 52 cm. Il prezzo e la percentuale sono quelli riportati per questa offerta; non sono indicate informazioni su rate, coupon, scadenza, consegna Prime o tempi per il reso. Puoi trovare il piano Electrolux Serie 600 con uno sconto del 53%.

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Il piano a induzione Electrolux con quattro zone e funzione Bridge

Quando lo spazio sul piano deve adattarsi a pentole e preparazioni diverse, poter modificare la disposizione delle zone aiuta a organizzare meglio la cottura. Ecco le caratteristiche che distinguono questo modello:

Quattro zone a induzione su 80 cm : offrono spazio per gestire più pentole contemporaneamente; il piano da incasso misura 78 x 52 cm e prevede installazione sopra-top.

: offrono spazio per gestire più pentole contemporaneamente; il piano da incasso misura 78 x 52 cm e prevede installazione sopra-top. Funzione Bridge : unisce due zone in un’unica area, utile per usare anche una pesciera o una pentola lunga con calore distribuito in modo uniforme.

: unisce due zone in un’unica area, utile per usare anche una pesciera o una pentola lunga con calore distribuito in modo uniforme. Zone Infinite : si adattano alla misura della pentola e scaldano tutta la base, così puoi usare recipienti che vanno dalla padellina alla casseruola.

: si adattano alla misura della pentola e scaldano tutta la base, così puoi usare recipienti che vanno dalla padellina alla casseruola. Compatibilità con alimentazione elettrica ridotta : il piano è progettato per adattarsi anche a una fornitura di potenza limitata.

: il piano è progettato per adattarsi anche a una fornitura di potenza limitata. Hob2Hood : se abbinato a una cappa compatibile, comunica con essa senza fili e ne regola accensione e aspirazione mentre cucini.

: se abbinato a una cappa compatibile, comunica con essa senza fili e ne regola accensione e aspirazione mentre cucini. Comandi slider touch: permettono di gestire il piano tramite controlli a sfioramento.

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FAQ Quante zone di cottura ha il piano Electrolux Serie 600? Ha quattro zone a induzione su un piano largo 80 cm. La funzione Bridge permette di usare una pesciera? Sì, unisce due zone in un’unica area di cottura, adatta anche a una pesciera. Il piano Electrolux Serie 600 si adatta a una potenza elettrica limitata? Sì, il piano è progettato per funzionare anche con un’alimentazione elettrica ridotta. Hob2Hood funziona con qualsiasi cappa? La funzione regola una cappa compatibile collegata in modalità wireless.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.