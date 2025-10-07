Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Curiosa per natura, mi piace tenermi informata su ciò che accade intorno a me, dedicando tanto tempo alla lettura (meglio se su carta).

Gli astronomi hanno scoperto un pianeta vagante che si comporta come una stella: la sua crescita è inarrestabile e vertiginosa, qualcosa che non si era mai visto prima.

Grazie allo sforzo congiunto di numerosi scienziati che hanno lavorato a due degli strumenti più potenti di sempre, lo spazio ci regala una nuova sorpresa. Si tratta di un pianeta vagabondo, ovvero gravitazionalmente non legato ad una stella, che sta crescendo ad un ritmo vertiginoso. Secondo le stime è un pianeta ancora giovanissimo, nel pieno della sua fase di accrescimento. Ma mai prima si era vista una cosa del genere: attualmente sta fagocitando ben 6,6 miliardi di tonnellate di gas e polveri al secondo. Ecco che cosa sappiamo su questo mistero dell’Universo.

Cha 1107-7626, un pianeta vagabondo da record

Il pianeta Cha 1107-7626 è stato individuato per la prima volta nel 2008, ed è stato in seguito osservato attraverso diversi telescopi, per seguirne l’evoluzione. Si tratta infatti di un corpo celeste dalle caratteristiche molto particolari, che hanno destato la curiosità degli astronomi. Si trova nella Costellazione del Camaleonte, a ben 620 anni luce dalla Terra, ed è nel pieno della sua fase di formazione. Il pianeta ha un’età stimata tra 1 e 2 milioni di anni – per fare un confronto, i pianeti del Sistema Solare hanno circa 4,5 miliardi di anni – ed è dunque molto giovane.

La prima peculiarità ad aver attirato gli scienziati è il fatto che si tratta di un pianeta vagabondo (detto anche “errante” o “canaglia”): non orbita attorno ad alcuna stella, come succede nella maggior parte dei casi. Già questo aveva spinto gli astronomi a dare un’occhiata più approfondita a Cha 1107-7626. Ed è così che, studiandolo più da vicino attraverso il Very Large Telescope situato nel deserto di Atacama (in Cile) e il telescopio spaziale James Webb, si è scoperto il suo inquietante tasso di crescita. Il pianeta è circondato da un disco di gas e polveri che ricadono sulla sua superficie, aumentandone le dimensioni, ma mai prima si era visto un accrescimento così rapido.

La crescita incredibile del pianeta Cha 1107-7626

Il pianeta Cha 1107-7626 ha una massa da cinque a dieci volte quella di Giove e continua ad aumentare a ritmo vertiginoso. Al momento della pubblicazione dei dati, il pianeta stava raccogliendo gas e polveri in quantità pari a circa 6,6 miliardi di tonnellate al secondo. “Abbiamo colto questo pianeta canaglia mentre divorava roba a un ritmo frenetico. Monitorandone il comportamento negli ultimi mesi, abbiamo catturato un raro scorcio della fase neonatale di oggetti isolati non molto più massicci di Giove. La loro infanzia sembra essere molto più tumultuosa di quanto avessimo immaginato” – spiega Ray Jayawardhana, professore di fisica e astronomia alla John Hopkins University e autore dello studio pubblicato su The Astrophysical Journal Letters.

La cosa più bizzarra è che il pianeta sembra comportarsi come una stella. Anche la composizione chimica del suo disco è cambiata, presentando ora tracce di vapore acqueo: ciò era stato visualizzato prima solo intorno ad una stella. Questa scoperta potrebbe dare nuovo impulso agli studi sui pianeti vagabondi. Esistono infatti due teorie sulla loro esistenza. Secondo la prima, sarebbero corpi celesti espulsi dall’orbita di una stella a causa dell’influenza gravitazionale di altri oggetti. L’altra ipotesi prevede che nascano come corpi celesti di massa minima dal collasso e dalla frammentazione di una nube molecolare, proprio come una stella.

“Siamo colpiti da quanto l’infanzia degli oggetti di massa planetaria in libera orbita assomigli a quella di stelle come il Sole” – afferma Jayawardhana – “Le nostre nuove scoperte sottolineano questa somiglianza e implicano che alcuni oggetti paragonabili ai pianeti giganti si formino allo stesso modo delle stelle, dalla contrazione di nubi di gas e polvere accompagnate da dischi propri, e attraversino fasi di crescita proprio come le stelle appena nate”.