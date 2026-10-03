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HD 3167 b è una super-Terra rocciosa a 154 anni luce, osservata come possibile mondo di lava capace però di trattenere un’atmosfera.

Il James Webb ha rilevato un’emissione termica inferiore al previsto, segnale compatibile con un trasferimento di calore verso il lato notturno.

Le prossime misure dovranno chiarire la composizione dei gas e spiegare come un pianeta così estremo riesca a conservare la propria envelope atmosferica.

Un pianeta roccioso distante circa 154 anni luce potrebbe aiutare gli astronomi a capire meglio il comportamento delle atmosfere in condizioni estreme. Si chiama HD 3167 b ed è una super-Terra ricoperta almeno in parte da roccia fusa. Le nuove osservazioni indicano che, nonostante la vicinanza alla sua stella, potrebbe essere riuscita a conservare un’atmosfera.

HD 3167 b, le prime indicazioni sul pianeta

La scoperta è stata descritta in uno studio pubblicato su The Astrophysical Journal Letters. HD 3167 b non è un mondo abitabile e la somiglianza con la Terra riguarda soprattutto la sua natura rocciosa. Osservarlo può comunque fornire indicazioni su una fase attraversata anche dal nostro pianeta, quando la superficie terrestre era in gran parte fusa.

HD 3167 b ha un raggio pari a circa 1,6 volte quello terrestre e una massa di circa cinque masse terrestri. La densità rilevata suggerisce una composizione prevalentemente rocciosa.

HD 3167 b completa un’orbita in meno di un giorno

Il pianeta si trova estremamente vicino alla propria stella e completa un’orbita in circa 0,959 giorni, poco meno di 23 ore. Per questo viene classificato tra i pianeti con periodo orbitale ultrabreve.

HD 3167 b sarebbe in rotazione sincrona: mostra quindi sempre la stessa faccia alla stella, mentre il lato opposto rimane nell’oscurità.

Sul lato illuminato le temperature sono abbastanza elevate da fondere i silicati presenti in superficie. È proprio questa caratteristica a far rientrare HD 3167 b nella categoria dei cosiddetti mondi di lava.

Le osservazioni del James Webb Space Telescope hanno però restituito un risultato inatteso. Durante l’eclissi secondaria, quando il pianeta passa dietro la propria stella, gli astronomi hanno misurato un’emissione inferiore rispetto a quella prevista per un corpo roccioso privo di atmosfera.

Il lato illuminato risulta quindi più freddo di quanto ci si aspetterebbe da una superficie completamente esposta.

L’atmosfera potrebbe distribuire il calore verso il lato notturno

Una possibile spiegazione è la presenza di un’atmosfera capace di trasferire parte dell’energia dal lato rivolto verso la stella a quello notturno, riducendo così la temperatura dell’emisfero illuminato. Al fenomeno potrebbero contribuire anche componenti atmosferiche in grado di riflettere parte della radiazione stellare.

La composizione dell’atmosfera rimane però incerta. Tra le ipotesi considerate dai ricercatori c’è quella di un’atmosfera alimentata dalla vaporizzazione delle rocce presenti sulla superficie. Le osservazioni condotte su altri mondi di lava hanno aperto anche alla possibile presenza di composti volatili.

Serviranno altre osservazioni con il James Webb Space Telescope per capire quali gas circondino HD 3167 b.

Il caso è particolarmente interessante perché HD 3167 b risulta più freddo rispetto agli altri mondi di lava nei quali erano già stati individuati indizi della presenza di un’atmosfera. Pianeti di questo tipo possono aiutare a capire fino a quali condizioni un mondo roccioso estremamente caldo riesca a trattenere i propri gas.

Questi ambienti offrono anche un termine di confronto con la Terra primordiale. Nelle prime fasi della sua storia, il nostro pianeta attraversò infatti uno stadio caratterizzato da un oceano di magma. HD 3167 b consente quindi di osservare su scala planetaria alcuni dei processi che potrebbero aver interessato i mondi rocciosi durante la loro formazione.