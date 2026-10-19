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PhoneBot, il robot che usa uno smartphone come cervello: cammina e si rialza da solo

PhoneBot usa uno smartphone come cervello e riesce a rialzarsi dopo una caduta. Scopri come funziona il piccolo robot progettato dall'UCLA.

4 min di lettura

Foto di Biagio Petronaci

Biagio Petronaci

Tech Editor

Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

L'occhio di un robot iStock
  • PhoneBot, realizzato dai ricercatori dell’UCLA, usa uno smartphone come centro di controllo e costa circa 400 dollari, telefono escluso.
  • Addestrato in simulazione con apprendimento per rinforzo, il robot cammina, si rialza dopo una caduta e segue le persone tramite fotocamera.
  • Il prototipo accetta diversi Android, ma non ha braccia e affronta superfici piane; voce e risposte richiedono un computer esterno.

Un vecchio smartphone può diventare il cervello di un robot capace di camminare su due gambe. È l’idea alla base di PhoneBot, il piccolo umanoide sviluppato dai ricercatori dell’Università della California di Los Angeles (UCLA). Il telefono viene montato sul corpo del robot e gestisce buona parte delle operazioni, riducendo la necessità di utilizzare costosi componenti elettronici dedicati. Secondo le stime dei ricercatori, la struttura costa circa 400 dollari, smartphone escluso. Il progetto è stato presentato in uno studio pubblicato su arXiv il 6 ottobre.

PhoneBot: come lo smartphone diventa il cervello del robot

PhoneBot è alto 48,3 centimetri e pesa circa 1,8 chilogrammi, telefono compreso. La parte inferiore ospita 13 servomotori: sei per ciascuna gamba e uno per la rotazione del busto. Grazie a quest’ultimo, il robot può orientare la fotocamera verso una persona senza spostare i piedi.

Lo smartphone sostituisce diversi componenti che normalmente sarebbero necessari per controllare un robot. La fotocamera permette di riconoscere le persone, mentre il sensore inerziale rileva l’orientamento del corpo e i suoi movimenti. Il software elabora queste informazioni per stabilire come muovere le articolazioni.

Le istruzioni vengono inviate tramite Wi-Fi a un piccolo computer integrato nella struttura, che le trasmette ai motori. Non servono collegamenti elettrici tra il telefono e il robot: è quindi possibile utilizzare un altro smartphone compatibile senza intervenire sul cablaggio.

Come PhoneBot ha imparato a camminare e rialzarsi

Per insegnare a PhoneBot a camminare, i ricercatori hanno utilizzato l’apprendimento per rinforzo, addestrando il sistema di controllo in un ambiente simulato. Il software riceveva una ricompensa quando riusciva a mantenere l’equilibrio e a eseguire i movimenti richiesti. Nell’addestramento sono stati considerati anche i limiti di forza dei motori montati sul prototipo.

I primi tentativi avevano però evidenziato un problema: il robot tendeva a camminare in modo sbilanciato, sottoponendo una gamba a uno sforzo maggiore rispetto all’altra. Per correggere questo comportamento, i ricercatori hanno introdotto esempi di movimento speculari, ottenendo una distribuzione più equilibrata del carico. Nei test simulati, l’errore di simmetria tra le articolazioni è così sceso da 0,254 a 0,003 radianti.

I risultati sono stati poi messi alla prova sul prototipo reale. Le dimostrazioni mostrano PhoneBot mentre cammina e riesce a rialzarsi dopo una caduta. Il robot è stato anche in grado di seguire una persona utilizzando la fotocamera dello smartphone.

Quali smartphone sono compatibili con PhoneBot e quali sono i limiti

I ricercatori hanno testato quattro smartphone Android, tra cui un Honor 9 del 2017 e alcuni modelli economici acquistati per circa 50-80 dollari. Tutti sono riusciti a gestire le principali funzioni di controllo e riconoscimento visivo. Honor 9, però, non ha potuto utilizzare la mappatura basata su ARCore, a causa dell’assenza dei servizi Google necessari.

PhoneBot può anche interagire attraverso la voce, sebbene per il momento il riconoscimento vocale e l’elaborazione delle risposte richiedano un computer esterno.

Il prototipo presenta altri limiti. Non ha braccia e il sistema che ne controlla la camminata è stato addestrato su superfici piane. Anche la potenza ridotta dei motori limita i movimenti che può eseguire.

Chi vuole costruire un PhoneBot può trovare sul sito ufficiale del progetto i file di progettazione e le istruzioni per riprodurre il prototipo. I materiali meccanici sono disponibili con licenza CC BY-NC 4.0, che ne permette il riutilizzo per scopi non commerciali.

FAQ

Che cos’è PhoneBot?

È un piccolo robot umanoide sviluppato dai ricercatori dell’UCLA che usa uno smartphone per gestire funzioni come il riconoscimento visivo e il controllo dei movimenti.

Quanto costa costruire PhoneBot?

La struttura costa circa 400 dollari, smartphone escluso. I ricercatori hanno provato anche telefoni Android economici, acquistati per circa 50-80 dollari.

Come fa PhoneBot a camminare e a mantenere l’equilibrio?

Il sistema di controllo è stato addestrato con l’apprendimento per rinforzo in una simulazione, premiando i movimenti che mantengono l’equilibrio. Esempi speculari hanno aiutato a distribuire meglio il carico tra le gambe.

Quali funzioni svolge lo smartphone montato sul robot?

La fotocamera riconosce le persone e il sensore inerziale rileva orientamento e movimenti. Il software elabora i dati e invia le istruzioni ai motori tramite Wi-Fi.

Quali sono i limiti del prototipo PhoneBot?

Non ha braccia, cammina solo su superfici piane e i motori poco potenti limitano i movimenti. Inoltre, per riconoscere la voce e generare risposte serve un computer esterno.

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