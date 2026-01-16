Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Una richiesta che sembra provenire da un’istituzione, accompagnata dal riferimento a una scadenza imminente. È in questo modo che, in questi giorni, molti cittadini stanno ricevendo e-mail che parlano di rinnovo o sostituzione della tessera sanitaria. Dietro quel messaggio dall’aspetto ufficiale, però, non c’è alcuna comunicazione reale dello Stato italiano, ma un tentativo di phishing finalizzato al furto di dati personali.

Phishing sulla tessera sanitaria: l’allarme del Ministero

L’allarme arriva direttamente dal Ministero della Salute, che ha segnalato la circolazione di e-mail false costruite per sfruttare il nome e l’autorevolezza dell’ente. Il contenuto è studiato per risultare credibile: linguaggio formale, riferimenti alla sanità pubblica, un impianto grafico verosimile e un collegamento da cliccare per “regolarizzare” la propria posizione. In realtà, quel passaggio conduce a un sito contraffatto, solo apparentemente istituzionale, dove viene richiesto l’inserimento di informazioni sensibili.

Come funziona il tentativo di phishing?

Il raggiro segue uno schema semplice, ma efficace. L’utente viene indotto a credere che la propria tessera stia per scadere o che non sia più valida. Una volta aperta la pagina falsa, il sistema chiede dati anagrafici e altre informazioni personali. È in quel momento che la truffa si completa: i dati finiscono nella disponibilità di soggetti terzi e possono essere riutilizzati per operazioni illecite, dalla clonazione di documenti ad altre forme di frode.

A rendere il messaggio particolarmente pericoloso è il senso di urgenza. La comunicazione suggerisce che, senza un intervento immediato, possano verificarsi disservizi o problemi nell’accesso alle cure. Una pressione psicologica che spinge a reagire d’istinto, senza verificare la fonte. È proprio su questo meccanismo che si basano molte campagne di phishing legate a enti pubblici.

Come evitare la truffa della tessera sanitaria?

Il punto di partenza è semplice: il modo più efficace per evitare di cadere in queste truffe è ignorare ed eliminare questo tipo di e-mail. I truffatori riescono spesso a manipolare anche l’indirizzo del mittente, rendendo la comunicazione particolarmente credibile. La regola, però, resta invariata e vale anche in questo caso: la tessera sanitaria non si rinnova via e-mail. Chi sostiene il contrario sta tentando di ingannare il destinatario.

Il Ministero della Salute ha ribadito un principio chiaro: non esistono e-mail con link per il rinnovo della tessera sanitaria. Il documento ha una validità di sei anni e, se non viene smarrito o rubato, non richiede alcuna iniziativa da parte del cittadino. Alla scadenza, la nuova tessera viene inviata automaticamente dall’Agenzia delle Entrate all’indirizzo registrato. Qualsiasi procedura diversa da questa non è ufficiale.

Di fronte a messaggi di questo tipo, l’unica risposta corretta è non interagire. Nessun click, nessuna compilazione di moduli, nessuna risposta al mittente. L’e-mail va eliminata e, in caso di dubbi, le informazioni vanno cercate esclusivamente sui canali istituzionali. In un contesto digitale sempre più affollato di comunicazioni ingannevoli, riconoscere il funzionamento di queste truffe è il primo passo per evitarle.

Cos’è il phishing?

Il phishing è una forma di truffa online che punta a sottrarre dati personali fingendosi un soggetto affidabile, spesso un’istituzione pubblica o una banca.

La vittima riceve un messaggio via e-mail, SMS o app di messaggistica che imita comunicazioni ufficiali. Il testo utilizza un linguaggio formale e fa leva su urgenze o problemi da risolvere, invitando a cliccare su un link o a fornire informazioni. Quel collegamento rimanda a un sito falso, costruito per sembrare autentico, dove vengono richiesti dati sensibili come nome, codice fiscale, credenziali di accesso o informazioni bancarie.