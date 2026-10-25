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Una nuova campagna di phishing sta sfruttando indebitamente il nome dell’Agenzia delle Entrate per sottrarre dati personali e denaro agli utenti. La truffa, segnalata ufficialmente dall’ente con un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale, si diffonde tramite posta elettronica e fa leva su finte irregolarità legate alla dichiarazione dei redditi.

Si tratta di uno schema tutt’altro che inedito. I truffatori, infatti, hanno messo in scena una tradizionale tecnica di phishing, inviando tante mail con l’obiettivo di colpire qualche utente e riuscire a impossessarsi di dati personali e denaro. Ecco i dettagli completi in merito al raggiro e come fare a identificarlo e a difendersi.

La meccanica della truffa

Gli utenti bersaglio ricevono un’email che segnala una presunta discrepanza tra i dati forniti nella dichiarazione dei redditi e i risultati dei controlli effettuati dall’ente.

Per sanare la falsa irregolarità, il messaggio intima di effettuare un pagamento di 732,00 euro entro la scadenza del 7 novembre 2026.

La transazione dovrebbe avvenire attraverso un presunto portale dell’Agenzia, raggiungibile tramite un link diretto fornito nel testo dell’email.

L’obiettivo dell’attacco è duplice:

Furto di dati: indurre l’utente a inserire credenziali e informazioni personali sensibili su un sito clone;

indurre l’utente a inserire credenziali e informazioni personali sensibili su un sito clone; Estorsione finanziaria: convincere la vittima a finalizzare il pagamento non dovuto a favore dei truffatori.

Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate aveva lanciato un allarme simile, per una truffa legata agli SMS, lo scorso mese di settembre.

Come identificare la comunicazione fraudolenta

L’analisi dei messaggi rivela due indicatori chiave della truffa, facilmente verificabili prestando attenzione ai dettagli tecnici:

Dominio del mittente: l’indirizzo di posta elettronica da cui proviene la comunicazione è del tutto estraneo ai domini istituzionali dell’Agenzia delle Entrate;

l’indirizzo di posta elettronica da cui proviene la comunicazione è del tutto estraneo ai domini istituzionali dell’Agenzia delle Entrate; Link contraffatto: il collegamento ipertestuale presente nell’email non punta ai server dell’ente, ma reindirizza verso un sito web malevolo di terze parti sviluppato per simulare le interfacce ufficiali.

L’immagine che riportiamo qui di sotto è stata diffusa direttamente dall’Agenzia delle Entrate e mostra la schermata della comunicazione fraudolenta che viene utilizzata per la truffa di phishing in corso in questo momento. Premendo su “Vai allo stato attuale“, la vittima viene indirizzata su un sito web clone dove avverrà la truffa.

Come proteggersi

L‘Agenzia delle Entrate ha disconosciuto integralmente queste comunicazioni. Di fronte alla ricezione di email con caratteristiche simili, le pratiche di sicurezza da adottare per difendersi dalle truffe sono le seguenti:

Ignorare la richiesta e non rispondere al mittente;

Non cliccare su alcun collegamento ipertestuale contenuto nel messaggio;

Non inserire mai dati personali, informazioni bancarie o credenziali di accesso su pagine web raggiunte tramite link sospetti.

Per verificare la veridicità di eventuali comunicazioni fiscali, è sempre consigliabile consultare il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, dove è possibile effettuare il login (con SPID o CIE) e accedere al proprio profilo personale e al cassetto fiscale.