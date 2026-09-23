Agenzia delle Entrate, nuovo allarme: attenzione a questo SMS di phishing
Un'ondata di finti messaggi SMS sfrutta il marchio del Fisco per ingannare i cittadini e rubare dati sensibili. Scopri quali sono le trappole e come difenderti.
- Finti SMS a nome dell’Agenzia delle Entrate diffondono link fraudolenti per sottrarre credenziali, dati bancari e informazioni personali.
- La trappola sfrutta urgenza e autorevolezza istituzionale, indirizzando verso pagine civetta che imitano siti pubblici o bancari.
- La difesa passa da controlli indipendenti, nessun clic sui link ricevuti e verifica solo tramite canali ufficiali dell’ente.
Finti SMS dell’Agenzia delle Entrate puntano a rubare dati e credenziali bancarie. Una panoramica sui rischi attuali e sui metodi efficaci per proteggersi.
- La nuova trappola dello smishing fiscale
- Come riconoscere i messaggi truffa entrate
- Le regole d'oro per tutelare i propri dati
La nuova trappola dello smishing fiscale
Un’inedita minaccia informatica sta prendendo di mira i telefoni di moltissimi cittadini italiani.
La segnalazione ufficiale, diffusa nei giorni scorsi, riguarda una capillare campagna di smishing SMS a nome del Fisco, ovvero una frode digitale veicolata tramite messaggistica istantanea sul cellulare.
I malintenzionati inviano comunicazioni che sembrano arrivare direttamente dall’amministrazione finanziaria dello Stato, facendo leva sul senso di urgenza e sull’autorità dell’istituzione coinvolta per spingere chi legge a compiere un’azione affrettata.
I destinatari ricevono un testo in cui vengono sollecitati ad accedere a un ipotetico portale web per visionare documenti importanti o notifiche personali appena emesse. Per farlo, viene proposto un link diretto presente all’interno della conversazione.
Cliccando sul collegamento, si viene reindirizzati verso pagine web costruite ad arte per ricalcare l’aspetto grafico e la struttura dei siti governativi o bancari.
In realtà, si tratta di piattaforme civetta realizzate esclusivamente per sottrarre credenziali, numeri di carta di credito e dati personali degli utenti meno accorti.
Come riconoscere i messaggi truffa entrate
L’elemento cardine su cui fa leva questo attacco è il fattore sorpresa combinato all’apparenza di legittimità.
I domini internet utilizzati dai truffatori contengono spesso parole chiave legate al mondo delle finanze o ai servizi pubblici, un dettaglio studiato per trarre in inganno chi consulta il telefono in modo rapido.
L’amministrazione finanziaria ha chiarito la propria totale estraneità a queste iniziative, ricordando che non invia mai messaggi contenenti link diretti a pagine esterne per richiedere l’inserimento di password, PIN o informazioni riservate.
Il fenomeno del phishing legato all’Agenzia delle Entrate sfrutta la fiducia dei contribuenti per insinuarsi nella routine quotidiana.
Un messaggio inaspettato relativo a una presunta pratica fiscale in sospeso provoca inevitabilmente apprensione, inducendo il destinatario a cliccare d’impulso prima di aver verificato l’attendibilità della fonte.
Mantenere un approccio critico di fronte a qualsiasi notifica non sollecitata rappresenta la prima vera barriera di protezione contro queste intrusioni malevole.
Le regole d’oro per tutelare i propri dati
La prevenzione rimane lo strumento più efficace contro le frodi digitali. Di fronte alla ricezione di messaggi truffa, la condotta più sicura consiste nel non cliccare mai sui collegamenti ipertestuali inseriti nel testo e nel non inserire alcuna informazione personale o bancaria all’interno dei form proposti.
Qualsiasi richiesta di inserimento dati proveniente da un link via SMS deve essere considerata un potenziale tentativo di intrusione abusiva nei propri account.
In caso di dubbi sulla veridicità di un avviso o di una notifica relativa alla propria posizione fiscale, è opportuno effettuare verifiche indipendenti senza utilizzare le scorciatoie fornite nel messaggio.
È possibile consultare la sezione dedicata all’analisi dei rischi informatici presente sul sito istituzionale dell’ente, digitando manualmente l’indirizzo nel browser. In alternativa, si possono contattare i canali di assistenza ufficiali o fare riferimento agli uffici territoriali di competenza per richiedere conferma diretta al personale preposto.
FAQ
È una campagna di smishing: messaggi che imitano il Fisco per spingere l’utente a cliccare su link malevoli e inserire dati personali o bancari.
Sfruttano urgenza e autorevolezza, usando riferimenti fiscali e domini che richiamano servizi pubblici o finanza per indurre una risposta immediata.
Si viene portati su pagine fasulle costruite per somigliare a siti istituzionali o bancari, create per rubare credenziali, carte di credito e altri dati sensibili.
L’ente ha chiarito di no: non usa SMS con collegamenti esterni per chiedere credenziali, PIN o informazioni riservate.
Non cliccare i link e non compilare form ricevuti via SMS. Verifica sempre sul sito ufficiale digitato a mano o tramite i canali di assistenza.