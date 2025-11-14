Philips Sonicare: ottimo sconto per una pulizia profonda e delicata

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Spazzolino sonico con sensore di pressione, due modalità di pulizia e funzione Smartimer. Ora scontato su Amazon, include custodia da viaggio rigida e base di ricarica

Amazon

Se cerchi uno spazzolino elettrico sonico affidabile e confortevole da usare ogni giorno, l’offerta su Philips Sonicare 5500 è davvero interessante: su Amazon lo trovi con uno sconto del 28%. Questo modello punta su una pulizia accurata e piacevole, con un’azione efficace che lascia la bocca fresca fin dal primo utilizzo e un’impugnatura comoda pensata per l’uso quotidiano. L’esperienza è resa più semplice da funzioni guidate, così da mantenere le buone abitudini senza sforzo.

Nel quotidiano emergono plus concreti: l’autonomia è elevata, il timer intelligente aiuta a rispettare i tempi ideali e il sensore di pressione interviene quando si esagera, proteggendo le gengive. Il tutto con vibrazioni uniformi che raggiungono bene anche gli spazi più difficili. Un acquisto centrato per chi vuole un salto di qualità nell’igiene orale senza complicazioni.

Philips Sonicare 5500

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Philips Sonicare 5500: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione da cogliere al volo: Philips Sonicare 5500 è in promozione a 61,49€ con 28% di sconto. Il taglio equivale a un risparmio di circa 24€ rispetto al prezzo abituale, rendendo questo spazzolino sonico una scelta particolarmente conveniente in questo momento. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon al link ufficiale e potrebbe durare per un periodo limitato, quindi conviene approfittarne finché è attiva.

Philips Sonicare 5500

Philips Sonicare 5500: le caratteristiche tecniche

Il cuore di Philips Sonicare 5500 è la tecnologia sonica di nuova generazione, capace di arrivare fino a 62.000 movimenti al minuto per una pulizia uniforme anche nelle aree difficili. La rimozione della placca è fino a 7 volte superiore rispetto a un manuale, con un’azione che aiuta anche a ridurre le macchie superficiali per denti fino a 2 volte più bianchi.

Hai a disposizione 2 modalità per personalizzare l’igiene orale: Clean per la rimozione profonda della placca e White per lavorare sulle macchie. Il sensore di pressione invia un avviso e riduce le vibrazioni quando premi troppo, mentre EasyStart aumenta gradualmente la potenza nelle prime sessioni, aiutandoti ad abituarti al dispositivo. Con Smartimer e BrushPacer mantieni i due minuti consigliati e distribuisci correttamente il tempo tra i quadranti; la funzione di promemoria testina (BrushSync) ti segnala quando è il momento di sostituirla.

Molto bene anche l’autonomia, che può arrivare fino a tre settimane con una singola ricarica. La dotazione include 1 spazzolino elettrico sonico 5500, 1 testina W2 Optimal White, 1 custodia da viaggio e 1 caricatore. Un set completo per chi desidera un dispositivo efficace, delicato sulle gengive e semplice da portare con sé.

Philips Sonicare 5500