Philips Sonicare, offerta speciale sullo spazzolino elettrico smart
Su Amazon trovi oggi il Philips Sonicare 3100 in forte promozione, un spazzolino elettrico sonico in confezione doppia che unisce efficacia, delicatezza e dotazione completa. Il prezzo scende a 49,99€ con uno sconto del 59%, una cifra particolarmente interessante per un bundle che include due manici e accessori.
Tra i punti di forza spiccano il sensore di pressione, il timer con SmarTimer e QuadPacer e la tecnologia sonica fino a 62.000 movimenti al minuto per una pulizia profonda e delicata. Scopri i dettagli della promo e acquista subito dal link diretto all’offerta.
Philips Sonicare 3100: prezzo, offerta e sconto Amazon
Il Philips Sonicare 3100 è disponibile su Amazon a 49,99€ con sconto del 59% rispetto al prezzo consigliato, un ottimo affare considerando la confezione doppia che valorizza ulteriormente il rapporto qualità/prezzo. Il pacchetto include 2 spazzolini elettrici, 2 testine C1 ProResults e 2 caricatori, una dotazione completa ideale per coppie o per dotare due bagni di casa.
Se cerchi un upgrade rispetto allo spazzolino manuale, questa offerta rappresenta un’opzione molto competitiva nella fascia entry della tecnologia sonica.
Philips Sonicare 3100: le caratteristiche tecniche
Lo spazzolino elettrico sonico Philips Sonicare 3100 rimuove fino a 3 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale lungo il bordo gengivale con la testina C1 ProResults. La tecnologia sonica avanzata guida microbollicine in profondità tra i denti e lungo il margine gengivale con una potenza di pulizia di 62.000 movimenti al minuto.
Il sensore di pressione integrato ti avverte quando stai esercitando troppa forza, aiutandoti a proteggere denti e gengive con una pulizia sempre delicata. Le funzioni EasyStart, SmarTimer da 2 minuti e QuadPacer migliorano la routine quotidiana, aiutandoti a distribuire in modo uniforme il tempo su tutte le aree della bocca.
La batteria ricaricabile offre un’autonomia fino a due settimane con uso regolare, e la base di ricarica compatta è comoda sia a casa sia in viaggio. Il design sottile, leggero ed ergonomico rende l’uso piacevole e pratico anche per sessioni prolungate. È sicuro da usare con apparecchi, otturazioni, corone e faccette, garantendo una pulizia efficace senza compromessi sulla delicatezza.
La confezione include 2 spazzolini Sonicare 3100 modello HX3675/13, con 2 testine C1 ProResults e 2 caricatori, per una soluzione completa pronta all’uso. Le specifiche indicano una confezione da 2 unità e dimensioni prodotto di 6,3 x 16,9 x 22 cm per 471 grammi. La qualità del marchio Philips è supportata da un’ampia esperienza nel preservare le migliori condizioni di denti e gengive.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.