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Philips Sonicare AdvancedClean in sconto del 43%, limited edition da non perdere

Schermo smart, sensore di pressione e 5 modalità: l’edizione AdvancedClean è oggi protagonista di uno sconto imperdibile.

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Philips Sonicare AdvancedClean in sconto del 43%, limited edition da non perdere Amazon

C’è una promozione da cogliere al volo per chi vuole passare a uno spazzolino elettrico efficace e piacevole da usare: Philips Sonicare AdvancedClean è in offerta con sconto del 43%. Se cerchi un dispositivo che renda la pulizia quotidiana più confortevole, con modalità selezionabili per adattarsi a denti e gengive sensibili, questa è la proposta giusta. Per acquistarlo, ecco il link diretto all’offerta.

In molti apprezzano la sensazione di pulizia superiore rispetto ai modelli a testina rotante, la batteria di buona durata e lo schermo smart che rende l’esperienza più immediata, mostrando l’autonomia residua e utili indicazioni durante la routine. L’edizione AdvancedClean punta sulla semplicità d’uso: è facile scegliere l’intensità più adatta e ottenere un’azione delicata sulle gengive senza rinunciare all’efficacia.

Philips Sonicare AdvancedClean

Philips Sonicare AdvancedClean

114,01 €199,99 € -85,98 € (43%)

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Philips Sonicare AdvancedClean: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta taglia il prezzo a 114,01€ con uno sconto del 43%. Considerando la riduzione applicata, il risparmio è di circa 86€ rispetto al prezzo di listino. Se stavi valutando il passaggio a un sonico di fascia affidabile, questa promo rende l’acquisto decisamente più conveniente.

Per tutti i dettagli e la disponibilità aggiornata puoi visitare il link diretto su Amazon. L’offerta può variare senza preavviso: approfittane finché attiva.

Philips Sonicare AdvancedClean

Philips Sonicare AdvancedClean

114,01 €199,99 € -85,98 € (43%)

Philips Sonicare AdvancedClean: le caratteristiche tecniche

Philips Sonicare AdvancedClean si distingue per lo schermo smart che offre feedback chiari su durata della sessione, stato della batteria e promemoria per la sostituzione della testina. Il sensore di pressione con anello luminoso segnala quando stai spingendo troppo, aiutando a proteggere le gengive.

La tecnologia sonica con 31.000 movimenti/min convoglia il fluido tra i denti e lungo il bordo gengivale per una pulizia efficace ma delicata. Sono disponibili 5 modalità per personalizzare l’esperienza: Clean (quotidiana), Sensitive (delicata), White (macchie), Gum Pro (attenzione alle gengive) e Deep Clean (profonda). Il sistema QuadPacer favorisce un ritmo uniforme, mentre lo SmarTimer aiuta a rispettare i 2 minuti raccomandati.

Nella confezione trovi 1 spazzolino AdvancedClean, 1 testina G3 Premium Gum Care e 1 caricatore. È adatto anche in presenza di apparecchi ortodontici, otturazioni, corone e faccette. Un pacchetto completo che unisce praticità, controllo e protezione delle gengive in un design dal look moderno.

Philips Sonicare AdvancedClean

Philips Sonicare AdvancedClean

114,01 €199,99 € -85,98 € (43%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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