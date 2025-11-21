Libero
OFFERTE

Philips Sonicare 9000, ora a metà prezzo lo spazzolino sonico con app

DiamondClean 9000 al 50% per il Black Friday: 4 modalità, sensore di pressione, app e kit completo per una pulizia professionale

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Philips Sonicare 9000, ora a metà prezzo lo spazzolino sonico con app Amazon

Occasione da non perdere per il Philips Sonicare DiamondClean 9000, oggi in sconto del 50% su Amazon: scoprila qui. Pensato per un’igiene orale personalizzata, offre intensità regolabili e diverse modalità di pulizia per un’esperienza confortevole e mirata.

La sincronizzazione con l’app aiuta a tenere traccia delle abitudini quotidiane e a migliorare la routine, mentre l’autonomia prolungata lo rende pratico anche in viaggio, lasciando una piacevole sensazione di pulito e freschezza.

Il design curato e la semplicità d’uso si combinano con funzioni intelligenti che guidano verso una spazzolatura più efficace e delicata. È la soluzione ideale per chi vuole passare a uno spazzolino sonico avanzato senza compromessi sulla comodità, con un rapporto qualità/prezzo particolarmente favorevole grazie alla promo attuale.

È iniziato il Black Friday su Amazon: scopri tutte le offerte e gli sconti su tecnologia, casa, sport e molto altro.

Philips Sonicare DiamondClean 9000

Philips Sonicare DiamondClean 9000

138,99 €279,99 € -141,00 € (50%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Philips Sonicare DiamondClean 9000: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il Philips Sonicare DiamondClean 9000 è proposto a 138,99€ grazie a uno sconto del 50%. In pratica, il risparmio è di 139€ rispetto al prezzo di listino. Una promozione molto interessante, grazie agli sconti del Black Friday, per un modello di fascia premium, perfetto per aggiornare la propria routine di igiene orale con funzionalità avanzate.

Philips Sonicare DiamondClean 9000

Philips Sonicare DiamondClean 9000

138,99 €279,99 € -141,00 € (50%)

Philips Sonicare DiamondClean 9000: le caratteristiche tecniche

La tecnologia sonica avanzata di Philips rilascia il fluido tra i denti e lungo il bordo gengivale con una potenza di 62.000 movimenti al minuto, per una rimozione della placca fino a 10 volte superiore rispetto a uno spazzolino manuale. È sicuro e delicato anche in presenza di apparecchi ortodontici, capsule, corone e coperture.

La pulizia è altamente personalizzabile: hai a disposizione 4 modalità (Clean, White+, Gum Health, Deep Clean+) e 3 livelli di intensità. Il sensore di pressione ti avverte quando spingi troppo, aiutando a proteggere denti e gengive. Con l’app Philips Sonicare puoi ricevere suggerimenti e report sui progressi, mentre le funzioni BrushSync (promemoria cambio testina), QuadPacer e Smartimer (2 minuti) guidano verso una tecnica corretta.

Completano la dotazione 4 testine C3 Premium Plaque Defence, il supporto di ricarica e la custodia da viaggio. L’autonomia, con uso regolare, arriva fino a due settimane con una sola ricarica. Un pacchetto completo e ben bilanciato per chi desidera prestazioni di livello e praticità quotidiana.

Philips Sonicare DiamondClean 9000

Philips Sonicare DiamondClean 9000

138,99 €279,99 € -141,00 € (50%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963