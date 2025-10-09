Libero
OFFERTE

Philips Sonicare 5300, spazzolino elettrico sonico ora a metà prezzo

Spazzolino sonico con 2 intensità, sensore di pressione e timer: Philips Sonicare 5300 è ora in offerta su Amazon con sconto del 47%. Scopri i dettagli.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Philips Sonicare 5300, spazzolino elettrico sonico ora a metà prezzo Amazon

Offerta da non perdere su Amazon per il Philips Sonicare 5300, oggi proposto con uno sconto del 47%. Questo spazzolino elettrico sonico punta su semplicità ed efficacia quotidiana: pulizia accurata in meno tempo, sensazione di freschezza professionale e maggiore comfort grazie al sensore di pressione che ti aiuta a proteggere le gengive. Il design è leggero ed ergonomico, ideale per l’uso di tutti i giorni.

L’esperienza d’uso è immediata e appagante: i due livelli di intensità permettono di scegliere tra una pulizia più delicata o più energica, mentre il sistema di guida con pause a intervalli ti accompagna nel cambio area fino al completamento dei canonici due minuti. Silenzioso e pratico, è una soluzione che conquista fin dal primo utilizzo per la sua capacità di rendere i denti più lisci e luminosi con semplicità.

Philips Sonicare 5300

Philips Sonicare 5300

47,99 €89,99 € -42,00 € (47%)

Inoltre, su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Philips Sonicare 5300: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il Philips Sonicare 5300 è in offerta a 47,99€ con sconto del 47%. Tradotto in termini pratici, il risparmio è di circa 42€ rispetto a un prezzo precedente stimato in circa 90€. Un taglio di prezzo notevole che rende questo sonico particolarmente interessante per chi vuole qualità e semplicità d’uso senza spendere troppo.

Philips Sonicare 5300

Philips Sonicare 5300

47,99 €89,99 € -42,00 € (47%)

Philips Sonicare 5300: le caratteristiche tecniche

Il Philips Sonicare 5300 integra la tecnologia sonica di nuova generazione con fino a 62.000 movimenti al minuto per una pulizia uniforme, anche nelle zone più difficili. La testina W2 Optimal White aiuta a rimuovere le macchie superficiali e, rispetto a un manuale, può rimuovere fino a 7 volte più placca. Sono presenti 2 livelli di intensità per personalizzare la pulizia in base alle proprie esigenze.

La protezione delle gengive è supportata dall’avviso di pressione intelligente, che emette impulsi delicati e riduce le vibrazioni quando spazzoli troppo forte. Il Smartimer completa il ciclo in 2 minuti, mentre il BrushPacer ti guida a cambiare area con segnali a intervalli.

La funzione EasyStart aumenta gradualmente la potenza nelle prime 14 sessioni per un passaggio più confortevole al sonico. In dotazione trovi 1 manico, 1 testina W2 e 1 caricatore; con una ricarica, l’autonomia può arrivare fino a tre settimane. Completano il quadro una garanzia di 2 anni e la soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Philips Sonicare 5300

Philips Sonicare 5300

47,99 €89,99 € -42,00 € (47%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

De Clementi Mobility

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963