Philips Serie 7000, il rifinitore all-in-one ora in promozione

Chi si prende cura di barba, capelli e corpo sa bene quante testine e strumenti diversi servono ogni giorno. Con un multigroom all-in-one, però, puoi semplificare tutto. Il Philips Serie 7000 mette in un solo dispositivo 15 accessori per viso e corpo, pensati per chi vuole ordine e praticità nel beauty. Oggi è al centro di un’interessante offerta che lo rende ancora più conveniente: un’occasione utile per aggiornare il kit personale senza riempire il bagno di strumenti.

Se cerchi un rifinitore completo e preciso per barba, capelli e corpo, il Philips Serie 7000 (modello MG7950/15) è un vero best buy: offre 15 accessori, ben 26 impostazioni di lunghezza, lame in acciaio inox auto-affilanti che non richiedono lubrificazione e una batteria con 120 minuti di autonomia più ricarica rapida da 5 minuti. Oggi è in offerta su Amazon con sconto del 40% a 47,99€. Vai all’offerta diretta e approfitta subito del prezzo.

Philips Serie 7000: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta porta il Philips Serie 7000 a 47,99€ con un taglio del 40% sul prezzo di listino: il risparmio è di circa 32€ rispetto al prezzo pieno. Un’occasione concreta per mettere nel beauty un multigroom 15 in 1 di marchio affidabile a una cifra contenuta.

Se stai aggiornando il tuo kit o cerchi un unico strumento per barba, capelli, naso/orecchie e corpo, questo prezzo è particolarmente invitante per la dotazione e la qualità costruttiva dichiarate.

Philips Serie 7000: le caratteristiche tecniche

Il Philips Serie 7000 MG7950/15 è progettato per la massima versatilità: i 15 accessori coprono la rifinitura della barba, la cura del corpo, il taglio dei capelli e la rifinitura di naso e orecchie. Hai a disposizione 26 impostazioni di lunghezza per adattarti a qualsiasi stile; il pettine di precisione offre 11 step da 1 a 3 mm con intervalli di 0,2 mm per un risultato uniforme.

Le lame auto-affilanti in acciaio inossidabile garantiscono prestazioni durature senza necessità di olio. Il regolacapelli extra largo da 41 mm consente una rifinitura fino al 30% più veloce grazie a una copertura maggiore a ogni passata.

Per il corpo è incluso un accessorio rasoio con protezione della pelle dedicata alle aree sensibili, mentre il rifinitore di precisione dal design sottile aiuta nei dettagli intorno alla bocca e nel perimetro di barba e basette. Il dispositivo è impermeabile al 100%, quindi lo sciacqui facilmente sotto acqua corrente.

La batteria agli ioni di litio offre 120 minuti di utilizzo con ricarica rapida 5 minuti e ricarica USB-A (alimentatore non incluso); sono presenti gli indicatori di batteria scarica, in carica e completa. Per mantenere le migliori prestazioni, Philips consiglia una pulizia regolare per evitare accumuli che possano influire sulla rotazione delle testine.

