Libero
OFFERTE

Philips Serie 7000, il rifinitore all-in-one ora in promozione

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Philips Serie 7000, il rifinitore all-in-one ora in promozione Amazon

Chi si prende cura di barba, capelli e corpo sa bene quante testine e strumenti diversi servono ogni giorno. Con un multigroom all-in-one, però, puoi semplificare tutto. Il Philips Serie 7000 mette in un solo dispositivo 15 accessori per viso e corpo, pensati per chi vuole ordine e praticità nel beauty. Oggi è al centro di un’interessante offerta che lo rende ancora più conveniente: un’occasione utile per aggiornare il kit personale senza riempire il bagno di strumenti.

Se cerchi un rifinitore completo e preciso per barba, capelli e corpo, il Philips Serie 7000 (modello MG7950/15) è un vero best buy: offre 15 accessori, ben 26 impostazioni di lunghezza, lame in acciaio inox auto-affilanti che non richiedono lubrificazione e una batteria con 120 minuti di autonomia più ricarica rapida da 5 minuti. Oggi è in offerta su Amazon con sconto del 40% a 47,99€. Vai all’offerta diretta e approfitta subito del prezzo.

Rifinitore All-in-One Philips serie 7000, Multigroom 15 in 1 per viso, testa e corpo, 26 impostazioni di lunghezza (0,5-20 mm). Un unico strumento, massima precisione (modello MG7950/15)

Rifinitore All-in-One Philips serie 7000, Multigroom 15 in 1 per viso, testa e corpo, 26 impostazioni di lunghezza (0,5-20 mm). Un unico strumento, massima precisione (modello MG7950/15)

79,99 €79,99 €

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Philips Serie 7000: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta porta il Philips Serie 7000 a 47,99€ con un taglio del 40% sul prezzo di listino: il risparmio è di circa 32€ rispetto al prezzo pieno. Un’occasione concreta per mettere nel beauty un multigroom 15 in 1 di marchio affidabile a una cifra contenuta.

Se stai aggiornando il tuo kit o cerchi un unico strumento per barba, capelli, naso/orecchie e corpo, questo prezzo è particolarmente invitante per la dotazione e la qualità costruttiva dichiarate.

Rifinitore All-in-One Philips serie 7000, Multigroom 15 in 1 per viso, testa e corpo, 26 impostazioni di lunghezza (0,5-20 mm). Un unico strumento, massima precisione (modello MG7950/15)

Rifinitore All-in-One Philips serie 7000, Multigroom 15 in 1 per viso, testa e corpo, 26 impostazioni di lunghezza (0,5-20 mm). Un unico strumento, massima precisione (modello MG7950/15)

79,99 €79,99 €

Philips Serie 7000: le caratteristiche tecniche

Il Philips Serie 7000 MG7950/15 è progettato per la massima versatilità: i 15 accessori coprono la rifinitura della barba, la cura del corpo, il taglio dei capelli e la rifinitura di naso e orecchie. Hai a disposizione 26 impostazioni di lunghezza per adattarti a qualsiasi stile; il pettine di precisione offre 11 step da 1 a 3 mm con intervalli di 0,2 mm per un risultato uniforme.

Le lame auto-affilanti in acciaio inossidabile garantiscono prestazioni durature senza necessità di olio. Il regolacapelli extra largo da 41 mm consente una rifinitura fino al 30% più veloce grazie a una copertura maggiore a ogni passata.

Per il corpo è incluso un accessorio rasoio con protezione della pelle dedicata alle aree sensibili, mentre il rifinitore di precisione dal design sottile aiuta nei dettagli intorno alla bocca e nel perimetro di barba e basette. Il dispositivo è impermeabile al 100%, quindi lo sciacqui facilmente sotto acqua corrente.

La batteria agli ioni di litio offre 120 minuti di utilizzo con ricarica rapida 5 minuti e ricarica USB-A (alimentatore non incluso); sono presenti gli indicatori di batteria scarica, in carica e completa. Per mantenere le migliori prestazioni, Philips consiglia una pulizia regolare per evitare accumuli che possano influire sulla rotazione delle testine.

Rifinitore All-in-One Philips serie 7000, Multigroom 15 in 1 per viso, testa e corpo, 26 impostazioni di lunghezza (0,5-20 mm). Un unico strumento, massima precisione (modello MG7950/15)

Rifinitore All-in-One Philips serie 7000, Multigroom 15 in 1 per viso, testa e corpo, 26 impostazioni di lunghezza (0,5-20 mm). Un unico strumento, massima precisione (modello MG7950/15)

79,99 €79,99 €

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963