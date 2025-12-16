Libero
Philips, rasoio all‑in‑one Multigroom Serie 7000 crolla a metà prezzo

Rifinitore 19 in 1 con lame in metallo autoaffilanti, 26 lunghezze e 120 minuti: l’all‑in‑one Philips oggi in forte sconto a metà prezzo su Amazon.

Philips, rasoio all‑in‑one Multigroom Serie 7000 crolla a metà prezzo Amazon

L’offerta giusta per chi vuole un rifinitore all‑in‑one davvero completo: su Amazon il Philips Multigroom Serie 7000 scende con uno sconto del 51%. Un kit versatile e curato nei dettagli, con taglio preciso, costruzione solida ma maneggevole e un’autonomia lunga che rende la routine più rapida. Grazie alle tante testine e pettini puoi passare senza sforzo da barba a capelli e corpo, con risultati uniformi e linee ben definite. Scopri la promo qui: vai all’offerta.

Philips Multigroom Serie 7000: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi il Philips Multigroom Serie 7000 è in offerta a 53,63€ con sconto del 51%. Il risparmio rispetto al prezzo di listino è di 55,82€, per un costo che lo rende competitivo nella sua categoria e interessante per chi cerca qualità accessibile.

Non risultano coupon aggiuntivi da applicare: la promozione è attiva direttamente in pagina. Se vuoi approfittarne, meglio non attendere: si tratta di uno sconto consistente su un prodotto che unisce dotazione ricca e un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Philips Multigroom Serie 7000: le caratteristiche tecniche

Questo all‑in‑one include 19 accessori per barba, capelli, corpo, naso e orecchie. Offre 26 impostazioni di lunghezza (0,5–20 mm) e un pettine di precisione premium con step da 0,2 mm tra 1 e 3 mm, per linee pulite e finiture su misura. Il design sottile del rifinitore di precisione aumenta il controllo nelle aree più delicate.

Le lame in metallo autoaffilanti assicurano tagli netti e costanti senza necessità di lubrificazione. La tecnologia BeardSense rileva la densità della barba fino a 125 volte al secondo e incrementa la potenza quando serve, così affronti senza sforzo barbe folte o lunghe. Nel set trovi il rifinitore principale, una lama in metallo, il rifinitore di precisione e il pettine premium 1–3 mm.

La batteria agli ioni di litio garantisce fino a 120 minuti di autonomia e l’indicatore dedicato comunica lo stato di carica. In confezione è incluso il cavo USB‑A (adattatore non incluso) per ricaricare facilmente il dispositivo. Il corpo macchina è 100% impermeabile, ideale su pelle asciutta o bagnata e semplicissimo da pulire; l’impugnatura ergonomica migliora maneggevolezza e precisione in ogni passata.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

