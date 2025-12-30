Libero
Philips, prezzo imperdibile sul monitor FHD da 24’’: sconto del 24%

Monitor 24" IPS FHD 120Hz con 1ms e altoparlanti integrati: Philips 24E1N1100A oggi è in sconto del 24%. Scopri l’offerta e i dettagli.

Philips, prezzo imperdibile sul monitor FHD da 24’’: sconto del 24% Amazon

Se cerchi un monitor affidabile e conveniente per lavoro, studio e intrattenimento, il Philips 24E1N1100A è oggi protagonista di un’interessante promo su Amazon: approfitta di uno sconto del 24%. Il modello punta a una resa dell’immagine nitida e chiara, con testi ben leggibili e una qualità complessiva in linea con l’ottimo rapporto qualità/prezzo. È la scelta giusta per chi vuole uno schermo pratico, dal design frameless e senza fronzoli, che faccia bene tutto ciò che serve nella quotidianità.

In più, la frequenza a 120Hz rende lo scorrimento fluido e gradevole, mentre la reattività percepita è elevata. Non è un display pensato per chi cerca la massima fedeltà cromatica professionale, ma per uso generale risulta equilibrato e piacevole. Il tutto con il valore aggiunto del marchio Philips, sinonimo di solidità.

Philips 24E1N1100A

Philips 24E1N1100A: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione da cogliere al volo: il Philips 24E1N1100A è in offerta a 71,99€ grazie a uno sconto del 24%. Tradotto in numeri, significa un risparmio di circa 22,74€ rispetto al prezzo di partenza. Un taglio che rende questo monitor particolarmente competitivo per chi desidera uno schermo scorrevole e versatile senza sforare il budget.

Per verificare disponibilità e dettagli dell’offerta puoi usare il link diretto ad Amazon. Non lasciarti sfuggire il prezzo ribassato: è una soluzione concreta per aggiornare la postazione con un display moderno e funzionale.

Philips 24E1N1100A

Philips 24E1N1100A: le caratteristiche tecniche

Il cuore del Philips 24E1N1100A è un pannello IPS FHD (1920×1080) da 24 pollici capace di combinare ampi angoli di visione con una resa uniforme dell’immagine. La frequenza di aggiornamento a 120Hz e il tempo di risposta 1ms (MPRT) offrono una visualizzazione più fluida, ideale per lo scrolling del desktop, i video e il gaming leggero.

La dotazione include altoparlanti integrati per l’audio di base e una connettività semplice ma completa con HDMI e VGA, così da collegarsi facilmente a PC e laptop. Il design frameless ottimizza lo spazio sulla scrivania e agevola configurazioni multi-monitor, mentre l’attacco VESA consente un montaggio flessibile su bracci o supporti dedicati. Il tutto in un corpo compatto (18 x 54,2 x 41,7 cm) dal peso di 2,9 kg e finitura nera, per un look sobrio e ordinato.

Philips 24E1N1100A

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

