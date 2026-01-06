Libero
OFFERTE

Philips, ottimo 30% di sconto sul rasoio ibrido impermeabile OneBlade

Rasoio ibrido delicato e impermeabile per le prime rasature: sconto 30% su Amazon. Autonomia 30 minuti e lama fino a 4 mesi.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Philips, ottimo 30% di sconto sul rasoio ibrido impermeabile OneBlade Amazon

Occasione perfetta per chi cerca un rasoio affidabile e facile da usare: il Philips OneBlade First Shave è in offerta su Amazon con uno sconto del 30%. Pensato per muovere i primi passi nella cura della barba, combina maneggevolezza e comfort, risultando delicato sulla pelle e pratico nella routine quotidiana. Per dettagli e disponibilità vai all’offerta.

Nell’uso quotidiano emerge per la sua semplicità: è leggero, scorre bene senza irritare e si pulisce in un attimo. Apprezzata anche la possibilità di usarlo sotto la doccia, ideale per chi vuole una rasatura rapida e senza complicazioni. Un alleato pratico per la pelle giovane che cerca un risultato pulito senza stress.

Philips OneBlade First Shave

Philips OneBlade First Shave

32,99 €42,99 € -10,00 € (23%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Philips OneBlade First Shave: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Philips OneBlade First Shave è disponibile a 30,29€ con sconto del 30%. Il ribasso equivale a un risparmio di 12,98€ rispetto al prezzo di listino, un taglio interessante per chi vuole un rasoio affidabile e adatto alle prime rasature senza spendere troppo.

Se vuoi approfittare della promozione o verificare la disponibilità in tempo reale, puoi procedere direttamente su Amazon da questo link all’offerta.

Philips OneBlade First Shave

Philips OneBlade First Shave

32,99 €42,99 € -10,00 € (23%)

Philips OneBlade First Shave: le caratteristiche tecniche

Progettato per i ragazzi e per chi è alle prime rasature, il Philips OneBlade First Shave (modello QP1324/30) adotta la tecnologia OneBlade per una rasatura rapida e precisa, con particolare attenzione alla pelle. La lama scorre in modo delicato grazie a uno strato di microsfere, a una piastra protettiva e a punte arrotondate che riducono al minimo graffi e tagli: un mix pensato per la pelle giovane e sensibile.

È impermeabile e supporta la rasatura a secco o a umido, anche sotto la doccia; si pulisce facilmente sotto l’acqua e non richiede schiuma. La lama ha una durata fino a 4 mesi (in base all’uso), così da garantire continuità e buone prestazioni nel tempo senza frequenti sostituzioni.

La batteria ricaricabile offre 30 minuti di autonomia con una singola ricarica di 8 ore, un profilo ideale per la routine quotidiana o per i viaggi. In sintesi, è un rasoio ibrido semplice, sicuro e pratico, che mette al centro protezione e comfort per chi inizia a prendersi cura della barba.

Philips OneBlade First Shave

Philips OneBlade First Shave

32,99 €42,99 € -10,00 € (23%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

ENEL

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963