Philips OneBlade, sconto del 46% sul regolabarba per viso e corpo

Regolabarba 360 per viso e corpo, taglio rapido e confortevole, pettini inclusi e uso anche sotto la doccia. Sconto del 46% disponibile su Amazon.

Amazon

Cerchi un regolabarba affidabile e versatile per viso e corpo? Philips OneBlade QP2834/31 arriva oggi con uno sconto del 46%: un’occasione concreta per chi vuole praticità e risultati puliti con il minimo stress sulla pelle. Si distingue per la scorrevolezza, l’ottima autonomia e la facilità nei ritocchi, offrendo un’esperienza d’uso intuitiva e confortevole.

Approfitta dell’offerta su Amazon a 34,99€ e scopri tutti i dettagli a questo link. Grazie alle sue lame 360 e ai pettini inclusi, gestisce diverse lunghezze con controllo e comodità, risultando efficace anche nelle zone più difficili. Un alleato ideale per una routine quotidiana rapida e confortevole.

Philips OneBlade QP2834/31

Philips OneBlade QP2834/31: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il Philips OneBlade QP2834/31 è in offerta a 34,99€ con uno sconto del 46%. Un prezzo competitivo per un regolabarba che copre sia viso sia corpo, ideale per chi desidera semplificare la routine di cura personale con un unico strumento.

Philips OneBlade QP2834/31

Philips OneBlade QP2834/31: le caratteristiche tecniche

La tecnologia OneBlade combina rasoio e regolabarba in un unico dispositivo. La lama si muove fino a 12.000 volte al minuto per un taglio rapido ed efficace anche sui peli più lunghi, mentre il doppio sistema di protezione con rivestimento scorrevole e punte arrotondate migliora comfort e scorrevolezza.

L’innovativa lama 360 si adatta ai contorni del viso mantenendo un contatto costante con la pelle e facilita i passaggi nelle aree più complesse. In confezione trovi pettini da 1, 2, 3 e 5 mm per la barba e un pettine corpo da 3 mm con protezione per le zone sensibili, così da gestire facilmente diverse lunghezze e stili.

Il dispositivo è pensato per l’uso bagnato o asciutto: si può utilizzare anche sotto la doccia, con o senza schiuma, creme o gel. Le lame intercambiabili semplificano la manutenzione, rendendo OneBlade una soluzione pratica e completa per la cura quotidiana di viso e corpo.

Philips OneBlade QP2834/31