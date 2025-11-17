Libero
Philips, offerta imperdibile sul tostapane compatto e pratico

In offerta su Amazon il tostapane da 830W con 8 livelli di doratura, scongelamento e scalda brioche: design compatto e facile da pulire

Philips, offerta imperdibile sul tostapane compatto e pratico Amazon

Occasione da cogliere se cerchi un tostapane affidabile e semplice da usare per colazioni rapide e sempre perfette. Su Amazon il Philips Tostapane è in promozione con sconto del 43%: accedi all’offerta dal link diretto. Le sue 8 impostazioni permettono una doratura precisa e uniforme, mentre le funzioni di scongelamento e riscaldamento rendono più versatili le routine di ogni giorno.

Il design è compatto e si integra facilmente sul piano cucina. La leva di sollevamento aiuta a estrarre anche fette piccole senza rischi, lo spegnimento automatico aumenta la sicurezza e il vassoio raccoglibriciole estraibile semplifica la pulizia. In più, lo scalda brioche integrato è l’alleato ideale per una pausa fragrante in pochi secondi.

Philips Tostapane

Philips Tostapane: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Philips Tostapane è disponibile su Amazon a 19,99€ con sconto del 43%. In termini pratici significa un risparmio di circa 15 euro rispetto al prezzo pieno. Un prezzo davvero competitivo per chi desidera un elettrodomestico concreto, essenziale e con le funzioni giuste per ottenere risultati affidabili ogni giorno.

La promozione è attiva direttamente su Amazon: approfittane finché è disponibile a questo livello di ribasso. Trovi tutti i dettagli nel box qui sotto.

Philips Tostapane

Philips Tostapane: le caratteristiche tecniche

Questo modello a 2 fette offre 8 impostazioni di doratura per adattarsi a fette sottili o più spesse, garantendo risultati omogenei. Integra le funzioni scongelamento e riscaldamento per gestire il pane direttamente dal freezer o per ravvivare le fette già tostate. Non mancano lo scalda brioche integrato, il pulsante di arresto e lo spegnimento automatico per la massima sicurezza.

Dal punto di vista tecnico, parliamo del modello Philips HD2581/00 in colore Bianco, con potenza di 830 watt e voltaggio 240V. È realizzato in plastica, misura 18,8 x 27,5 x 15,6 cm e pesa 1,07 kg. La leva di sollevamento facilita l’estrazione delle fette più piccole, il vassoio raccoglibriciole è rimovibile per una pulizia rapida e il coperchio antipolvere mantiene le fessure pulite tra un utilizzo e l’altro. La regolazione della crosta (Adjustable crust color) consente di trovare sempre il punto di doratura desiderato.

Philips Tostapane

