Philips, offerta imperdibile sul rasoio Shaver i9000 Prestige

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Wet & Dry con SkinIQ e doppie lame 360°: il rasoio premium Philips Shaver i9000 Prestige, ora in sconto al 60%, assicura comfort e silenziosità con un kit completo per una rasatura precisa

Amazon

Tra le offerte più interessanti del momento spicca il Philips Shaver i9000 Prestige, un rasoio elettrico pensato per chi cerca comfort, silenziosità e risultati di alto livello. Su Amazon lo trovi con uno sconto del 60%, un’occasione perfetta per passare a un modello premium senza compromessi. In uso quotidiano si distingue per la delicatezza sulla pelle e per la facilità con cui si ottiene una rasatura molto liscia, aiutando a ridurre arrossamenti e fastidi anche nelle routine più veloci del mattino.

La maneggevolezza è un altro punto forte: impugnatura comoda, controllo immediato e pulizia rapida rendono l’esperienza pratica e piacevole. Il livello di rumorosità è contenuto, ideale per chi preferisce una rasatura discreta. In sintesi, è una scelta indicata per chi desidera un rasoio affidabile e confortevole, capace di coniugare efficacia di taglio e cura della pelle con un design curato.

NOME PRODOTTO

Inoltre, su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Philips Shaver i9000 Prestige: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Philips Shaver i9000 Prestige è in offerta su Amazon a 199,99€ con un ribasso del 60%. In termini pratici, il taglio di prezzo equivale a un risparmio di circa 300 euro rispetto al prezzo di listino stimato, rendendo questa promozione particolarmente competitiva per un prodotto di fascia alta.

Se stavi valutando l’upgrade del tuo rasoio o il salto verso un modello premium, questa è una finestra di acquisto decisamente favorevole: il prezzo scende sensibilmente e consente di portarsi a casa un dispositivo completo e orientato al comfort quotidiano.

NOME PRODOTTO

Philips Shaver i9000 Prestige: le caratteristiche tecniche

Il cuore del rasoio è il sistema Lift & Cut a tripla azione, progettato per sollevare e tagliare il pelo con precisione e costanza nel tempo. Le doppie lame SteelPrecision ruotano a 360° con fino a 7 milioni di movimenti al minuto, assicurando un taglio efficace in ogni direzione, anche su barbe di più giorni.

Le testine compatte e flessibili si adattano alle curve del viso per una precisione superiore, mentre la tecnologia SkinIQ con sistema Pressure Guard rileva la pressione applicata e fornisce un feedback luminoso in tempo reale, aiutando a mantenere il giusto equilibrio tra efficacia e comfort.

È un rasoio 100% impermeabile per l’uso Wet & Dry e costruito per durare: fino a 5 anni di garanzia e lame autoaffilanti con 2 anni di durata dichiarata. Nella dotazione trovi supporto di ricarica, Quick Clean Pod per una pulizia profonda in un minuto, custodia da viaggio, spazzola e cavo USB-A (alimentatore non incluso).

NOME PRODOTTO