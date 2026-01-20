Philips Multigroom Serie 7000 in sconto del 25%, all‑in‑one per la cura personale

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Rifinitore all‑in‑one 17 in 1 con lame autoaffilanti e 26 lunghezze: scopri l’offerta del 25% e una batteria fino a 120 minuti.

Se cerchi un rifinitore all‑in‑one capace di gestire barba, capelli e corpo con precisione, questo è il momento giusto: il Philips Multigroom Serie 7000 è in offerta al 25%. Un kit completo che punta su versatilità e comodità d’uso, con un taglio uniforme e pulito, tanti accessori per ogni esigenza e una batteria di lunga durata pensata per sessioni senza interruzioni. L’esperienza è fluida e controllata, dall’ottima maneggevolezza alla pulizia semplice, per una routine di grooming più rapida e ordinata.

L’offerta è attiva su Amazon: vai all’offerta. Il dispositivo punta su lame in metallo autoaffilanti per mantenere costante la precisione nel tempo, numerose opzioni di regolazione e accessori dedicati per ogni area del corpo. Il risultato è un multi‑grooming completo che semplifica la cura personale quotidiana.

Philips Multigroom Serie 7000: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Philips Multigroom Serie 7000 scende a 59,99€ con sconto del 25%. Tradotto in numeri, significa un risparmio di 20€ rispetto al prezzo di listino. Un’occasione interessante per chi vuole un unico strumento affidabile e completo per tutte le fasi della cura personale, dal viso al corpo.

L’offerta è disponibile direttamente su Amazon e consente di portarsi a casa un kit ricco di accessori senza rinunciare alla qualità delle lame autoaffilanti e alla praticità d’uso. Considerata la versatilità del set, il prezzo promozionato risulta particolarmente competitivo per la categoria.

Philips Multigroom Serie 7000: le caratteristiche tecniche

Cuore del sistema sono le lame in acciaio autoaffilanti, pensate per garantire tagli precisi e duraturi senza lubrificazione. La Tecnologia BeardSense analizza la densità della barba 125 volte al secondo per adattare la potenza quando serve, così da affrontare anche barbe folte con fluidità.

Il kit offre 17 accessori per barba, capelli, naso/orecchie e corpo, con 26 impostazioni di lunghezza da 0,5 a 20 mm. Il pettine di precisione premium aggiunge 11 regolazioni con incrementi di 0,2 mm (da 1 a 3 mm) per rifiniture millimetriche; il rifinitore di precisione aiuta a creare linee pulite, mentre quello in metallo è ideale per guance, mento e collo.

Ottima l’autonomia: la batteria agli ioni di litio arriva fino a 120 minuti e l’indicatore di carica informa sullo stato in tempo reale. Il dispositivo è 100% impermeabile, così da utilizzarlo su pelle asciutta o bagnata e semplificare il risciacquo. In confezione trovi il cavo USB‑A per la ricarica (adattatore non incluso).

Completano il quadro l’accessorio per naso e orecchie, il pettine per il corpo pensato per le aree sensibili e l’impugnatura ergonomica che migliora controllo e comfort. Un set completo per ottenere a casa risultati ordinati e uniformi.

