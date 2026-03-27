Philips, maxi promo con 43% di sconto sul phon professionale con ioni

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Asciugacapelli professionale 2200 W con ioni, ThermoProtect e 6 impostazioni: Philips DryCare Pro oggi è in forte sconto su Amazon.

Amazon

L’offerta è tra quelle da segnare in agenda se cerchi un asciugacapelli professionale affidabile e ben costruito. Il Philips Cura dei Capelli BHD274/00 DryCare Pro oggi è proposto con uno sconto del 43% su Amazon: puoi vedere l’offerta a questa pagina. Colpiscono la qualità dei materiali, la robustezza e la capacità di asciugare in modo rapido e uniforme, mantenendo i capelli in ordine e lucidi grazie alla tecnologia agli ioni. Il design è ergonomico, leggero e maneggevole, con rumorosità nella norma: un compagno solido per la routine quotidiana.

La combinazione di potenza elevata e controlli intuitivi permette di adattare facilmente calore e velocità alle diverse esigenze, mentre gli accessori inclusi tornano utili per una piega precisa o per dare volume con naturalezza. In sintesi, è una soluzione completa pensata per risultati rapidi e curati, senza complicazioni.

Philips Cura dei Capelli BHD274/00 DryCare Pro

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Philips Cura dei Capelli BHD274/00 DryCare Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione concreta per portarsi a casa il Philips DryCare Pro con uno sconto del 43%. Il prezzo scende a 36,00€, una cifra molto interessante per un modello di fascia professionale. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon al link indicato in alto.

Philips Cura dei Capelli BHD274/00 DryCare Pro

Philips Cura dei Capelli BHD274/00 DryCare Pro: le caratteristiche tecniche

Dotato di potenza da 2200 W e di un motore AC capace di spingere l’aria fino a 130 km/h, questo asciugacapelli garantisce risultati rapidi e professionali. L’impostazione ThermoProtect mantiene una temperatura ottimale per evitare surriscaldamenti e proteggere il capello durante l’asciugatura.

La tecnologia con 2 volte più ioni aiuta a ottenere un finish liscio e senza effetto crespo, mentre le 6 impostazioni di calore e velocità consentono di personalizzare la piega con precisione. Non mancano il getto d’aria fredda per fissare lo styling e il pratico gancio per appendere il dispositivo. In dotazione trovi un concentratore da 9 mm per rifinire i dettagli e un diffusore che aumenta il volume con un flusso d’aria più morbido.

Il quadro è quello di un asciugacapelli professionale completo: potenza, controllo e accessori lo rendono adatto a diverse tipologie di capelli, dalle messe in piega definite ai look naturali con volume.

Philips Cura dei Capelli BHD274/00 DryCare Pro