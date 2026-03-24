Philips, imperdibile 37% di sconto sull’epilatore Lumea 8000 Series

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Epilatore IPL con SenseIQ e 3 accessori: riduzione peli fino al 92% e fino a 18 mesi di pelle liscia. Offerta Amazon con sconto del 37%.

Amazon

Se cerchi un sistema di epilazione domestica efficace e semplice da gestire, Philips Lumea 8000 Series oggi è protagonista di una forte promo su Amazon con sconto del 37%. Puoi scoprire tutti i dettagli e acquistare a questo link diretto. Il dispositivo punta su un’esperienza d’uso intuitiva e costante nel tempo: la routine è facile da seguire, l’app dedicata aiuta a rispettare le tempistiche dei trattamenti e i risultati arrivano con regolarità, con un progressivo indebolimento della ricrescita.

Sul fronte delle prestazioni, questo epilatore IPL offre riduzione dei peli fino al 92% dopo poche sedute, con effetti prolungati fino a 18 mesi. Gli accessori dedicati per corpo, viso e zone di precisione permettono di trattare le aree più comuni con maggiore controllo e comodità, mantenendo un approccio delicato sulla pelle.

Philips Lumea 8000 Series

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Philips Lumea 8000 Series: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta porta Philips Lumea 8000 Series a 329,99€ con sconto del 37%. Considerando il prezzo di partenza stimato intorno a 523,79€, il risparmio è di circa 194€. Una finestra promozionale ideale per chi vuole investire in un sistema di epilazione domestica di livello, contenendo la spesa senza rinunciare alle funzionalità avanzate.

Non sono richieste operazioni particolari: si acquista direttamente da Amazon tramite il link dell’offerta. Se stai valutando un dispositivo affidabile e pensato per una routine guidata, questa promozione rappresenta un’ottima occasione per passare all’IPL con un taglio di prezzo significativo.

Philips Lumea 8000 Series

Philips Lumea 8000 Series: le caratteristiche tecniche

Il cuore tecnologico è la formula brevettata Lumea IPL Smart Pulse, che bilancia potenza luminosa, colore della luce e durata degli impulsi per trattamenti sicuri, efficaci e delicati. La tecnologia SenseIQ con sensore SmartSkin suggerisce l’intensità più confortevole in base al tono della pelle, mentre i sensori di contatto impediscono i flash se il dispositivo non aderisce correttamente.

Il ciclo iniziale prevede trattamenti ogni due settimane per sei settimane, con risultati rapidi: fino al 92% di riduzione in sole tre sedute (i risultati possono variare). L’app Lumea accompagna passo passo, tiene traccia dei progressi e invia promemoria, aiutando a mantenere la necessaria costanza per risultati duraturi.

In dotazione trovi 3 accessori intelligenti per viso, corpo e zone di precisione (come ascelle e bikini), progettati per adattarsi alle curve e attivare automaticamente i programmi più adatti. Il set include anche custodia, adattatore e panno per la pulizia. Il modello è la variante con filo, pensata per sessioni continuative senza interruzioni.

Philips Lumea 8000 Series