Philips Contact Grill, ora sotto i 100€ la griglia con funzioni smart

Sconto sulla griglia intelligente con piastre antiaderenti e facili da pulire, 8 programmi automatici, sensore di temperatura e controllo digitale

Se cerchi un alleato pratico e affidabile per grigliare a casa, l’offerta sulla Philips Contact Grill merita attenzione: su Amazon è proposto con uno sconto del 26%. Questo modello punta su semplicità d’uso e risultati costanti: i comandi digitali sono intuitivi, il sensore di temperatura aiuta a centrare la cottura desiderata e l’apertura a 180° lo trasforma in una griglia da tavolo ideale per carne, verdure e panini. Apprezzata anche la facilità di pulizia grazie alle superfici antiaderenti e agli elementi removibili, mentre il design curato aggiunge un tocco premium al piano cucina.

La superficie ampia favorisce la preparazione di più porzioni, e le 8 funzioni preimpostate semplificano le operazioni: selezioni l’alimento e il grill gestisce tempi e temperature, con la possibilità di passare alla modalità manuale quando vuoi più controllo. In sintesi, un prodotto pensato per rendere le grigliate di tutti i giorni più semplici e uniformi, dai toast croccanti alle bistecche ben cotte.

Philips Contact Grill: prezzo, offerta e sconto Amazon

La Philips Contact Grill è in offerta a 89,00€ con sconto del 26% su Amazon. Un’occasione interessante per chi desidera un grill versatile e facile da usare, con gestione digitale della temperatura e programmi automatici. Cliccando sul link all’offerta puoi verificare la disponibilità in tempo reale e cogliere il ribasso finché attivo.

Philips Contact Grill: le caratteristiche tecniche

Il cuore dell’esperienza è il sensore di temperatura, pensato per monitorare l’interno degli alimenti e aiutarti a raggiungere con costanza il punto di cottura preferito (al sangue, medio o ben cotto) tramite le 8 funzioni preimpostate. Il controllo digitale consente di regolare con precisione i parametri, mentre l’ampia superficie di cottura è adatta tanto ai pasti singoli quanto alle grigliate in famiglia.

La struttura si apre a 180° trasformando il dispositivo in un pratico grill da tavolo, perfetto per cucinare su due piastre contemporaneamente. Le piastre sono antiaderenti e, insieme al vassoio raccogli grasso rimovibile, rendono la pulizia più rapida. A livello di scheda tecnica spiccano i 2000 watt di potenza, il modello HD6307/70, il colore Noir e il peso di 5 kg; il voltaggio è 240 V e il materiale principale è la plastica. Le dimensioni sono 37,5 x 17,7 x 35,4 cm, un ingombro adatto al piano cucina.

In sintesi, un contact grill orientato alla praticità: programmi automatici, gestione digitale, apertura totale e manutenzione semplice, con un set di funzioni che lo distingue nella fascia domestica.

