Philips, prezzo crollato per la friggitrice ad aria top: va comprata subito

L'elettrodomestico del marchio olandese è disponibile su Amazon a un prezzo mai visto prima d'ora. Completa e versatile, permette di preparare piatti per tutta la famiglia in maniera semplice e veloce.

Preparare le vostre pietanze preferite non sarà mai stato così semplice. Completa, versatile e facile da utilizzare, la friggitrice ad aria Philips AirFryer XXL Serie 5000 ti permetterà di preparare pietanze di ogni genere senza fatica e in pochissimo tempo.

Merito dei programmi di cottura automatici, grazie ai quali potrai preparare i tuoi piatti preferiti in un batter d’occhio, e alla capienza XXL del cestello, che ti permetterà di cucinare per tutta la famiglia o per o tuoi amici senza troppi problemi.

Un elettrodomestio che fa della versatilità e della praticità i suoi punti di forza e che oggi è disponibile su Amazon al prezzo più basso del web. E oltre a uno sconto da capogiro, potrai anche scegliere di pagare a rate senza costi aggiuntivi (tasso zero vero e nessuna spesa di istruttoria).

Philips AirFryer XXL Serie 5000

Philips, friggitrice ad aria a tasso zero su Amazon: sconto, rate e offerta

Come accennato poco più sopra, la promo garantita oggi da Amazon è di quelle a cui è difficile dire di no. Non solo la puoi acquistare a un prezzo mai così basso, ma hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento senza alcun onere aggiuntivo. Ma procediamo con ordine.

La Philips AirFryer XXL Serie 5000 è disponibile con lo sconto del 57% al prezzo più basso di sempre. Comprandola oggi la paghi 99,99 euro anziché 229,99 euro come da prezzo suggerito dal produttore. Rispetto al listino il risparmio è considerevole: ti costa 130 euro in meno.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono scegliere di pagare a rate a tasso zero e senza spese di istruttoria. In questo modo, la friggitrice ad aria Philips Serie 5000 costa 20 euro al mese per cinque mesi.

Philips AirFryer XXL Serie 5000

Philips AirFryer XXL Serie 5000 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La Philips Airfryer XXL Serie 5000 rivoluziona la cottura con la sua esclusiva tecnologia Rapid Air e il design a "stella marina". Questa friggitrice ad aria distribuisce un vortice di aria calda che permette di ottenere cibi croccanti all’esterno e teneri all’interno, utilizzando poco o zero olio. Il risultato è una frittura salutare, con un sapore eccellente e fino al 90% di grassi in meno.

Pensata per la famiglia, è dotata di un cestello da 7,2 litri che consente di cucinare fino a 6 porzioni in una sola volta. Vanta una straordinaria versatilità grazie a 16 funzioni di cottura preimpostate, che includono friggere, grigliare, arrostire, cuocere al forno, essiccare, tostare e persino fermentare. Questa ampia gamma la rende un alleato multifunzione per ogni pasto.

Il grande vantaggio di questo modello è la connettività alla rete, grazie alla quale si trasforma in un aiuto-cuoco smart. Attraverso l’app HomeID, l’utente può scegliere ricette, inviare le impostazioni di cottura direttamente alla friggitrice ad aria e persino monitorare l’avanzamento da remoto. Supporta anche il controllo vocale con Amazon Alexa.

La friggitrice ad aria dello storico marchio olandese, infine, eccellle in efficienza consumando il 60% di energia e lavorando il 40% più velocemente di un normale forno da incasso. La praticità è completata dalle sue parti rimovibili, tutte lavabili in lavastoviglie.

Philips AirFryer XXL Serie 5000