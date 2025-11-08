Philips, prezzo crollato per la friggitrice ad aria top: oggi ti costa pochissimo

Philips

Versatilità e semplicità d’uso trasformati in friggitrice ad aria. La Philips AirFryer Serie 3000 ha infatti tutte le carte in regola per permetterti di preparare piatti di ogni tipo in maniera assolutamente semplice e veloce.

Dalle fritture – ovviamente – alle grigliate, passando per lievitati e cibi essiccati, potrai cucinare tutto quello di cui hai voglia. Il tuo unico limite sarà la fantasia. Grazie alle sue funzionalità e alle tecnologie esclusive ideate dal colosso olandese, la friggitrice ad aria permette di preparare pietanze di ogni tipo, succulente e saporite, oltre che sane.

Il tutto a un prezzo mai visto prima. Grazie allo sconto top di Amazon puoi rispamiare decine di euro sul prezzo di listino e fare un vero affare.

Friggitrice ad aria Philips a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Comprare la friggitrice ad aria dello storico marchio olandese oggi su Amazon è più conveniente che mai. E non solo perché la puoi acquistare a un prezzo bassissimo grazie al già citato sconto senza precedenti. Infatti, puoi anche scegliere di pagare a rate, senza interessi e senza spese di istruttoria: un affare da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

La Philips AirFryer Serie 3000 può essere comprata con uno sconto del 47% che fa precipitare il prezzo al minimo storico: non la trovi a un prezzo più basso su nessun altro sito web. Acquistandola oggi la paghi 79,99 euro anziché 149,99 euro come da prezzo suggerito dallo stesso produttore: ben 70 euro in meno rispetto al listino.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate senza alcun onere aggiuntivo (tasso zero vero). In questo modo, la Philips AirFryer Serie 3000 costa 16 euro al mese per cinque mesi.

Philips AirFryer serie 3000 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La Philips AirFryer Serie 3000 trasforma il modo di cucinare grazie all’innovativa Tecnologia Rapid Air Plus. Questo modalità di cottura brevettata assicura che l’aria calda circoli rapidamente e uniformemente grazie a un esclusivo design a stella, permettendoti di gustare i tuoi piatti preferiti con fino al 90% di grassi in meno.

Nonostante la riduzione dei grassi, non dovrai affatto rinunciare al gusto. I risultati sono sempre perfetti, garantendo cibi croccanti fuori e teneri dentro. Inoltre, la funzione di Rimozione del Grasso elimina fino al 40% del grasso in eccesso che si separa dal cibo e viene raccolto nell’apposita padella, offrendo pasti più sani senza sacrificare il gusto.

La Serie 3000 è progettata per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia, grazie alla sua generosa Capacità da 4,2 litri. Con questa capienza, puoi preparare facilmente fino a 800 grammi di verdure, 6 cosce di pollo, 4 tranci di salmone o 5 muffin in una sola volta.

Da non sottovalutare, poi, la presenza della Finestra di Cottura, che ti consente di monitorare costantemente lo stato degli alimenti all’interno, eliminando ogni dubbio e assicurandoti che i tuoi piatti raggiungano la perfezione al momento giusto.

La Philips AirFryer Serie 3000 offre una versatilità eccezionale con ben 16 modalità di cottura preimpostate. Oltre alle funzioni classiche di cottura al forno, griglia e riscaldamento, l’AirFryer ti permette anche di scongelare, disidratare e persino fermentare. Le impostazioni di temperatura partono da un minimo di 40°C mentre il timer ha una durata di 24 ore, rendendo questa friggitrice ad aria lo strumento ideale per ogni tipo di preparazione, dal riscaldamento veloce fino alla preparazione di snack disidratati complessi.

Philips AirFryer Serie 3000