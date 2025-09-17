Philips, la friggitrice ad aria rivoluzionaria a prezzo stracciato: offerta shock

La friggitrice ad aria Philips Serie 3000 con doppio cestello è disponibile su Amazon con uno sconto di quasi 100 euro. Scopri prezzo e funzioni.

La friggitrice ad aria è diventato oramai l’elettrodomestico per la cucina di cui non puoi fare a meno. Tutti la cercano, tutti la desiderano e tutti aspettano qualche buona offerta online per acquistarla. E oggi abbiamo esattamente la promo che fa per te: su Amazon trovi la Philips Airfryer Serie 3000 in promo con uno sconto del 39% e al prezzo più basso di sempre. La promo non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Questa friggitrice Philips non è come tutte le altre che trovi sul mercato. Ha una caratteristica che la rende unica: il doppio cestello che permette di cucinare due cibi differenti contemporaneamente. Il primo cestello è da 6 litri, mentre il secondo è un po’ più piccolino e ha una capienza di 3 litri. Gestirla è semplicissimo grazie alla console centrale touch che ti permette di scegliere una delle tante modalità di cottura. Infine, nella confezione è presente anche un kit per la colazione. Non farti scappare questa opportunità unica.

Friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000 con doppio cestello

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta esclusiva Amazon da cogliere al volo. Da oggi è disponibile la friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000 in promo con uno sconto eccezionale del 39% che fa scendere il prezzo a 149,99 euro. Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e anche del miglior prezzo web del momento. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 30 euro al mese. Praticamente la paghi quanto un caffè al giorno.

Acquistando la friggitrice ad aria oggi la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo.

Friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000 con doppio cestello

Friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000: le caratteristiche tecniche

La Philips Airfryer Serie 3000 con doppio cestello è la soluzione perfetta per la tua cucina e per preparare pasti veloci e gustosi. Questo elettrodomestico rivoluziona la tua cucina grazie al suo design innovativo a due cestelli, che ti permette di cucinare contemporaneamente due piatti diversi, risparmiando tempo e fatica.

Il punto di forza di questa friggitrice ad aria è la sua versatilità. Con una capacità totale di 9 litri, suddivisa in un cestello grande da 6 litri e uno più piccolo da 3 litri, puoi cuocere un piatto principale in uno e un contorno nell’altro. La funzione Dual ti permette di raddoppiare la quantità dello stesso piatto, mentre la funzione Sync fa terminare la cottura dei due cibi contemporaneamente.

Sfruttando l’esclusiva tecnologia Rapid Air di Philips, la friggitrice cuoce i tuoi cibi con un flusso di aria calda vorticosa. Questo garantisce che il cibo sia croccante all’esterno e tenero all’interno, senza la necessità di aggiungere olio. Con 8 programmi preimpostati e un’interfaccia digitale touchscreen, puoi friggere, cuocere al forno, grigliare e arrostire con la semplice pressione di un pulsante.

La pulizia è semplice e veloce, grazie ai cestelli antiaderenti che possono essere comodamente lavati in lavastoviglie. La friggitrice ti avvisa persino quando è il momento di girare il cibo per una cottura uniforme. Per trovare ispirazione, l’app HomeID offre programmi, ricette e suggerimenti, trasformando ogni pasto in un’esperienza culinaria semplice e divertente.

Friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000 con doppio cestello