Philips, crolla il prezzo della friggitrice ad aria: sconto mai visto prima

La friggitrice ad aria Philips Serie 3000 è in offerta con uno sconto del 42% e approfitti del minimo storico. Puoi cucinare tanti piatti differenti e in pochissimo tempo.

Philips

Le offerte lampo di Amazon permettono di fare sempre ottimi affari e di approfittare del minimo storico su alcuni dei prodotti più amati dagli utenti. Ed è quello che accade oggi con la friggitrice ad aria Philips Serie 3000 con cestello da 4.2 litri. Infatti, la trovi sul sito di e-commerce al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 42%. La promo non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento a rate.

La friggitrice della Philips che troviamo oggi in offerta è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento. Modello con tante funzioni per cucinare tutto quello che vuoi e in pochissimo tempo grazie alla tecnologia RapidAir. Inoltre, hai anche accesso all’app HomeID che mette a disposizione un ricettario completo e versatile. Non perdere questa occasione: le scorte sono limitate.

Philips Airfryer Serie 3000: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con l’offerta disponibile oggi, la friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 3000 diventa il dispositivo da acquistare. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 86,90 euro con uno sconto del 42% rispetto a quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis.

La disponibilità dell’elettrodomestico per la cucina è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Non perdere tempo, le scorte possono terminare da un momento all’altro.

Philips Airfryer Serie 3000: le caratteristiche tecniche

La friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 3000 è la soluzione perfetta per chi è alla ricerca di un modello con tecnologie avanzate e facile da utilizzare. Grazie all’esclusiva tecnologia RapidAir, caratterizzata dal design a "stella marina" sul fondo del cestello, l’aria calda circola in modo ultra-rapido e uniforme, permettendo di ottenere cibi croccanti fuori e teneri dentro con fino al 90% di grassi in meno. Con la sua capacità di 4,2 litri, questo modello è perfetto per l’utilizzo quotidiano, consentendo di preparare cibo per 2-4 persone.

Questo elettrodomestico si distingue per un’interfaccia digitale intuitiva dotata di 9 programmi di cottura preimpostati, che facilitano la preparazione di patatine surgelate, pollo, pesce, carne e persino dolci con un semplice tocco sul display touch. Una delle caratteristiche più innovative di questa versione è la finestra di controllo integrata, che permette di monitorare lo stato della cottura in tempo reale senza dover aprire il cestello, evitando così dispersioni di calore e garantendo risultati ottimali. Oltre alla versatilità, la Philips Airfryer Serie 3000 assicura un’efficienza straordinaria: è infatti in grado di cuocere fino al 50% più velocemente rispetto a un forno tradizionale, consentendo al contempo un risparmio energetico che può raggiungere il 70%.

La praticità prosegue anche dopo il pasto grazie al sistema EasyClean, che prevede componenti rimovibili con rivestimento antiaderente completamente lavabili in lavastoviglie, eliminando lo stress della pulizia manuale. L’esperienza d’uso è ulteriormente arricchita dall’integrazione con l’app HomeID, dove è possibile trovare migliaia di ricette e consigli personalizzati per sfruttare al meglio le funzioni di cottura disponibili,

