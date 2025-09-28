Philips, sconto esagerato per la friggitrice ad aria: offerta del giorno

Amazon

Preparare pietanze di ogni genere per tutta la famiglia – o per tutti, ma proprio tutti, i tuoi amici – non è mai stato così semplice. Con il suo cestello XXL, l’esclusivo sistema di cottura Rapid CombiAir e alle varie modalità di cottura, la friggitrice ad aria Philips Airfryer Combi 7000 Series è pronta ad assecondare ogni tuo desiderio culinario.

Che poi, a voler essere precisi, chiamarla friggitrice ad aria è estremamente riduttivo. Con questo piccolo prodigio della tecnologia culinaria, potrai preparare dalle fritture ai brasati, dai dolci agli arrosti, dai lievitati alle pietanze disidratate. Il tutto con un sistema di gestione e controllo estremamente intuitivo, grazie al quale potrai avviare la cottura in un battibaleno. E al termine della cottura, metti il cestello in lavastoviglie e il gioco è fatto.

Grazie alla promozione garantita da Amazon, poi, la friggitrice ad aria del colosso olandese è più conveniente che mai: risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

Philips, la friggitrice ad aria costa pochissimo: sconto e prezzo finale

Un prezzo così basso per la friggitrice ad aria dello storico marchio olandese non si era mai visto prima. Merito dello sconto del 45% garantito da Amazon, grazie al quale risparmi centinaia di euro sul prezzo di listino. Grazie al ribasso del colosso del commercio elettronico, la Philips Airfryer Combi 7000 Series costa 179,99 euro anziché 329,99 euro come da listino.

I conti si fanno in fretta: comprandola oggi, la friggitrice ad aria del colosso olandese ti costa ben 150 euro in meno rispetto al prezzo consigliato.

Philips Airfryer Combi 7000 Series scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

L’esclusivo sistema di cottura Rapid CombiAir è l’asso nella manica della Philips Airfryer Combi 7000 Series. Potrai scegiere tra diverse impostazioni di flusso d’aria (alta, bassa o combinata) grazie alle quali potrai preparare le pietanze più diverse. Come già detto, la friggitrice ad aria XXL in offerta su Amazon permette di preparare arrosti e brasati, lievitati e grigliate, oppure disidratare frutta e verdura per pasti sani e saporiti. Con le sue 22 funzioni di cottura, potrai trovare facilmente quella di cui hai bisogno per preparare la tua pietanza preferita.

L’intuitivo sistema di gestione, poi, ti facilita ulteriormente la vita. La manopola posta nella parte alta della friggitrice ti permette di scegliere facilmente le varie modalità di cottura, oppure di impostare manualmente temperatura e durata del programma. In questo modo potrai avviare velocemente la cottura della tua pietanza e dedicarti ad altro.

Il cestello XXL da 8,3 litri, invece, la rende adatta a famiglie numerose e gruppi di amici. Al suo interno potrai mettere fino a 2kg di ingredienti e preparare velocemente pietanze di ogni genere per 7 persone. Avrai così modo di cucinare più piatti nello stesso intervallo di tempo che impiegheresti per preparare una sola pietanza e accontentare gusti e desideri di tutti gli ospiti.

Philips Airfryer Combi 7000 Series XXL