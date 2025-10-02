Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

L'uomo ha provato a eradicarlo, ma lui ha sorpreso tutti: l'assurdo caso del pesce d'acqua dolce che si è "trasformato geneticamente" per sopravvivere.

123RF

C’è un pesce originario del Nord America che ha dimostrato di essere un “camaleonte ecologico”: messo sotto pressione dall’uomo, si sta evolvendo a una velocità tale da sconfiggere le strategie di controllo. Lo afferma un nuovo studio, che si è concentrato principalmente sullo Smallmouth bass (Micropterus dolomieu), specie strettamente imparentata con il persico trota (Largemouth bass o Micropterus salmoides), presente in Italia.

La strategia per contenere un predatore accanito

Gli sforzi umani per contenere o eradicare il genere Micropterus hanno innescato una selezione naturale accelerata. Questi pesci stanno perfezionando i loro tratti di sopravvivenza in un processo di “trasformazione genetica” e comportamentale che vanifica i programmi di gestione umana.

Per oltre venticinque anni, i ricercatori della Cornell University – nell’ambito del Programma di Ricerca sulla Pesca degli Adirondack – hanno condotto uno sforzo intenso per contenere o funzionalmente sradicare lo Smallmouth Bass in un lago di medie dimensioni.

Il metodo era la rimozione intensiva (culling), che prevedeva l’eliminazione annuale di circa un quarto della popolazione, con un intervento mirato prevalentemente agli individui di taglia maggiore (oltre i 30 cm). Sono state installate barriere elettriche ad alta tecnologia, come quelle nel Chicago Sanitary and Ship Canal, che generano un campo elettrico sottomarino. La maggior parte dei pesci viene bloccata, ma lui no: lo Smallmouth bass ha mostrato una sorprendente tolleranza, con molti esemplari che continuano ad avanzare in campi elettrici oltre il livello repulsivo di 1 V/cm.

Speravano di proteggere le specie native in declino e rimuovere i principali riproduttori, ma non è andata come si aspettavano.

La “trasformazione genetica” del black bass

Lo studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), racconta la storia di un fallimento per la conservazione. Ma anche quella di un trionfo per l’evoluzione.

In sostanza, per rispondere alla pressione selettiva causata dalla rimozione annuale, il black bass (vengono genericamente chiamati così tutti i pesci del genere Micropterus) ha iniziato a crescere più velocemente e a dedicare più energia alla riproduzione in età precoce, mettendo in pratica un adattamento evolutivo che ne ha aumentato complessivamente il numero di esemplari, rendendo inefficaci gli sforzi di eradicazione.

Non solo non sono riusciti a eliminare la popolazione di bass, ma hanno innescato un adattamento rapido che ha portato la specie a prosperare.

Per comprendere questa resistenza, gli scienziati hanno esaminato la risposta molecolare del pesce sottoposto a stress, scoprendo un vero e proprio “scudo genetico”. Non solo il pesce è tollerante all’elettricità, ma è anche in grado di rimodulare l’espressione dei geni legati al metabolismo e alla riproduzione, riducendo il consumo energetico e minimizzando il costo fisiologico imposto dal campo elettrico. Questa “flessibilità genetica” permette ai pesci più resilienti di superare le difese umane, dunque la barriera non è un deterrente, ma funziona da filtro selettivo che premia i “mutanti” più resistenti.

L’uomo ha inavvertitamente selezionato la strategia riproduttiva ottimale per sopravvivere alla predazione umana: maturare e riprodursi prima di raggiungere la taglia in cui potevano essere catturati. L’eliminazione dei pesci grandi ha portato a una popolazione complessiva più numerosa di individui piccoli e prolifici.