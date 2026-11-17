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Un monitoraggio delle specie invasive nel lago Ontario ha portato alla cattura di una bottatrice dalla livrea giallo-arancio eccezionalmente brillante.

Il colore insolito dipende dallo xantocromismo, una rara mutazione genetica distinta dall’albinismo, che favorisce la comparsa di pigmenti gialli e arancioni.

La livrea sgargiante può compromettere mimetismo e riproduzione; l’esemplare, trovato debilitato, è stato affidato agli specialisti per accertamenti.

Durante un normale monitoraggio ambientale nelle acque di Oswego Harbor, nello Stato di New York, i ricercatori dello US Fish and Wildlife Service si sono imbattuti in un esemplare decisamente fuori dal comune. Il team stava conducendo un’indagine di routine sulle specie acquatiche invasive nel Lower Great Lakes quando ha tirato su dalle acque del lago Ontario un pesce giallo acceso, dall’aspetto quasi irreale, tanto da ricordare per tonalità il celebre protagonista dei videogiochi Pac-Man o una vivace emoji. Gli stessi biologi hanno definito la scoperta una cattura come qualcosa che accade una volta su un milione, sottolineando la straordinaria eccezionalità dell’evento.

L’identikit della bottatrice e il segreto del suo colore

L’animale protagonista di questo insolito avvistamento è una bottatrice, una specie autoctona d’acqua dolce che per anatomia ricorda un curioso incrocio tra un pesce gatto e un’anguilla, dotata dei caratteristici barbigli sul muso e sul mento.

In condizioni normali, questo abitante dei fondali sfoggia una livrea decisamente più sobria e mimetica, che spazia dal marrone screziato al verde oliva fino al grigio torbido, talvolta punteggiata da piccole macchie giallastre molto discrete.

L’esemplare recuperato a New York presentava invece una pigmentazione giallo-arancio estremamente satura e uniforme.

Secondo i ricercatori, questa livrea sgargiante è il risultato diretto dello xantocromismo, una particolare mutazione genetica che riduce drasticamente l’espressione dei pigmenti scuri, come la melanina, lasciando campo libero ai pigmenti gialli e arancioni di dominare sull’intero corpo dell’animale.

È fondamentale non confondere tale condizione con il più noto albinismo, in cui un’alterazione genetica blocca completamente la produzione di melanina determinando una totale assenza di pigmentazione.

Nei pesci selvatici, lo xantocromismo risulta perfino più raro rispetto all’albinismo e al melanismo.

I rischi della livrea sgargiante in natura

Sebbene il colore acceso renda questo esemplare affascinante agli occhi degli studiosi, la natura presenta spesso il conto a chi rinuncia al mimetismo.

I biologi, infatti, hanno osservato che la bottatrice catturata appariva emaciata e in precarie condizioni fisiche, motivo per cui è stata immediatamente trasferita al College of Veterinary Medicine della Cornell University per accertamenti clinici approfonditi.

La mutazione genetica alla base dello xantocromismo non compromette di per sé la salute generale dell’organismo, ma altera profondamente le dinamiche di sopravvivenza nell’habitat naturale.

Un manto giallo fluorescente rende l’animale molto più visibile agli occhi dei predatori, annullando i vantaggi della mimetizzazione sui fondali fangosi, e può contemporaneamente ostacolare la ricerca di un partner durante la stagione riproduttiva.

Altri casi documentati nel regno animale

Nonostante la sua estrema rarità allo stato brado, lo xantocromismo non è un fenomeno esclusivo dei pesci d’acqua dolce nordamericani.

La letteratura scientifica ha documentato questa anomalia cromatica in diverse altre specie, spaziando dagli uccelli ai rettili, fino agli anfibi e ad altri organismi marini.

Proprio l’anno scorso, ad esempio, un esemplare di squalo nutrice dal colore arancione brillante era stato avvistato nelle acque della Costa Rica durante una battuta di pesca sportiva nei pressi del Parco Nazionale Tortuguero.

Episodi rari che evidenziano quanto la variabilità genetica riesca ancora a sorprendere la biologia moderna, talvolta trasformando un semplice controllo ambientale in una scoperta memorabile.