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Una grotta nella base militare Redstone Arsenal ha rivelato un pesce cavernicolo nuovo, scoperto durante monitoraggi tetti mensili dei biologi.

Il Demogorgonichthys arcanus mostra tratti troglomorfi estremi e differenze anatomiche e genetiche tali da definirlo un genere mai descritto prima.

La specie è rara e vive nella stessa falda che alimenta pozzi locali, rendendone urgente la tutela contro possibili contaminazioni.

Sotto una base militare dell’Alabama esiste una grotta che, in realtà, i biologi frequentano da più di quarant’anni: l’acqua che la attraversa alimenta i pozzi e le sorgenti della zona, e ogni mese alcuni esperti si avventurano, pronti a censire chi gli esemplari che la abitano.

Ecco, in un passato recentissimo uno di quei sopralluoghi si è fermato su un pesce pallido e privo di occhi, lungo poco più di cinque centimetri. Sembrava una vecchia conoscenza, invece appartiene a un ramo dell’albero evolutivo che nessuno aveva mai descritto.

La scoperta del “Demogorgone”

La grotta di cui stiamo parlando si chiama Bobcat Cave ed è un sistema carsico tenuto sotto controllo con regolarità perché ospita il gambero cavernicolo dell’Alabama, una specie a rischio di estinzione. Proprio quella sorveglianza regolare ha portato Matthew Niemiller, biologo dell’Università dell’Alabama a Huntsville, davanti a un esemplare che gli è sembrato fuori posto.

Le fotografie sono finite subito a Jonathan Armbruster dell’Auburn University e a Pamela Hart, coautori dello studio, e da lì è partita la raccolta dei campioni. La descrizione ufficiale è arrivata sulla rivista Scientific Reports, che ha inquadrato l’animale come genere nuovo prima ancora che come specie nuova: una circostanza rara per i pesci d’acqua dolce del Nordamerica orientale, un gruppo studiato da almeno due secoli.

Il nome scientifico, Demogorgonichthys arcanus, nasce da un elenco di divinità e figure del sottosuolo che Hart custodiva da tempo in attesa dell’occasione giusta. Armbruster ha proposto il Demogorgone, la creatura che Stranger Things ha reso familiare al grande pubblico dopo il passaggio per Dungeons & Dragons e, secoli prima, per il Paradiso perduto di Milton. L’aggettivo arcanus rimanda a ciò che resta nascosto, ed è la parte del nome che racconta i quarant’anni di invisibilità.

Le caratteristiche

Il pesce appartiene alla famiglia Amblyopsidae, quella dei pesci cavernicoli nordamericani, e presenta il quadro completo dei tratti troglomorfi: assenza di occhi, assenza di pigmentazione, corpo traslucido che in vita restituisce una tenue iridescenza bluastra.

Ciò che ha insospettito i ricercatori è stato però il resto dell’anatomia, con una gobba pronunciata dietro la testa, un muso più lungo e appiattito rispetto ai parenti conosciuti e raggi delle pinne privi di ramificazioni.. Le analisi filogenetiche hanno poi lavorato sul gene mitocondriale nd2, sui genomi mitocondriali completi e sul gene nucleare della rodopsina, la proteina che permette la visione in condizioni di scarsa luminosità.

Ecco, nel pesce cavernicolo del sud quel gene conserva ancora una risposta alla luce, mentre in Demogorgonichthys una porzione è andata perduta e la funzione è caduta del tutto: un dettaglio che colloca la specie a una distanza evolutiva ampia da tutti i generi già descritti.

Una specie “oscura”

La convivenza con il pesce cavernicolo del sud, nello stesso identico sistema di acque sotterranee, è il risultato più interessante dello studio. Le due specie si somigliano moltissimo e condividono lo stesso ambiente, eppure le analisi escludono una parentela stretta: la cecità, il pallore e le altre trasformazioni sono comparse due volte, in modo indipendente, dentro la stessa falda.

È anche la ragione per cui il pesce è passato inosservato così a lungo, scambiato per il “vicino di casa”. I ricercatori respingono l’idea che questi animali siano versioni impoverite dei pesci di superficie, creature che hanno “perso” gli occhi e il colore.

La lettura che propongono è opposta, e li descrive come tra gli organismi più specializzati del pianeta, calibrati su un ambiente dove la luce manca da sempre e il cibo arriva con parsimonia. Non solo: il fatto di ritrovarlo in un solo sistema di grotte lo rende probabilmente uno dei pesci più rari al mondo, con tutto ciò che questo comporta sul piano della tutela.