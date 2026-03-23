Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Perplexity

I chatbot IA sono sempre più utilizzati. In molti casi, gli utenti scelgono di rivolgersi all’intelligenza artificiale per chiedere consigli medici e ottenere informazioni su esami, sintomi o farmaci.

Per venire incontro a queste esigenze, Perplexity ha annunciato il lancio di un nuovo servizio. Si tratta di Perplexity Health, una suite di connettori ai dati sanitari personali che punta a offrire “informazioni sanitarie accurate per le domande più importanti”.

Si tratta di un tentativo per rendere l’IA più utile anche dal punto di vista sanitario, fermo restando la necessità di affidarsi al supporto medico per poter effettuare analisi e valutazioni cliniche in modo da tutelare la propria salute.

Perplexity Health è in grado di aggregare i dati forniti dall’utente (carte cliniche, dati di allenamento etc.) per offrire risposte contestualizzate e garantire informazioni più precise. Ecco tutte le informazioni fornite dall’azienda in merito a questo nuovo servizio.

Come funziona Perplexity Health

Perplexity Health è una vera e propria piattaforma sanitaria che permette di aggregare dati sulla salute dell’utente, andando così a offrire risposte più precise e contestualizzate a quelle che possono essere le richieste di informazioni in merito a un sintomo, all’utilizzo di un farmaco o allo svolgimento di test e analisi.

L’obiettivo è raccogliere le informazioni dalle cartelle cliniche dell’utente ma anche ottenere dati da quelli che sono i principali servizi di fitness più utilizzati (che rilevano dati tramite smartwatch, smartband e fitness tracker).

Perplexity Health è in grado di creare protocolli di allenamento personalizzati, generare un riepilogo preparatorio per una visita medica, creare piani nutrizionali personalizzati e fornire informazioni relative alle modalità migliori per ottenere assistenza medica.

Per quanto riguarda l’affidabilità delle informazioni fornite, l’azienda specifica che: “le risposte in Perplexity Health attingono alla letteratura medica premium, comprese linee guida cliniche e riviste peer-reviewed. Ogni risposta include citazioni collegate direttamente al materiale di origine, così da poter leggere su cosa si basa la risposta”.

Il nuovo servizio di Perplexity, che ha lanciato in passato anche un browser con IA, punta a ottimizzare l’utilizzo dei chatbot AI per quanto riguarda gli aspetti sanitari, cercando di offrire la massima affidabilità, sia utilizzando i dati condivisi dall’utente che fonti affidabili e verificate.

Naturalmente, il ricorso a un supporto sanitario resta fondamentale e non può essere sostituito in alcun modo dall’intelligenza artificiale.

La privacy prima di tutto

I dati sanitari di Perplexity Health sono protetti dalla crittografia, in modo da garantire la massima privacy per gli utenti. In aggiunta c’è sempre la possibilità di gestire o eliminare le informazioni in qualsiasi momento. Perplexity ha chiarito, inoltre, che “le informazioni non vengono mai utilizzate per addestrare modelli di IA né vendute a terze parti“.

Perplexity Health sarà disponibile inizialmente negli Stati Uniti, per gli utenti con piani Pro e Max.