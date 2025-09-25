Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

YouTube sta per riattivare molti canali accusati di postare fake news sul COVID-19 e sulla politica. Perché la piattaforma ha cambiato idea su questi contenuti?

In Sintesi

YouTube sta per riattivare numerosi canali bloccati per la diffusione di fake news su COVID-19 e politica, citando l’impegno per la “libertà di espressione”.

Questa mossa è vista anche come un tentativo di migliorare la posizione di Alphabet in vista del controllo governativo per presunto abuso di posizione dominante.

YouTube sta per riattivare di numerosi canali precedentemente bloccati per la diffusione di fake news riguardanti la pandemia da COVID-19 e la politica. Da quel che sappiamo, la decisione è arrivata per dare una risposta alle crescenti pressioni esercitate da alcune figure politiche statunitensi.

Perché YouTube fa marcia indietro sui canali bloccati

In una comunicazione ufficiale indirizzata al deputato repubblicano Jim Jordan, Alphabet (la società di Google che gestisce YouTube) ha espresso l’intenzione di revocare i precedenti divieti sulla piattaforma di streaming, appellandosi a un rinnovato impegno per la “libertà di espressione” e il “dibattito politico“.

Nelle dichiarazioni ufficiali si legge anche che le precedenti misure di blocco non erano volute dall’azienda, ma erano state adottate sotto la presunta pressione o richiesta dell’amministrazione Biden. Oltretutto, sempre secondo Alphabet, i contenuti in questione, spesso, non violavano i termini di utilizzo di YouTube o di altri servizi Google.

Tra i canali che verranno ripristinati da YouTube ci sono anche quelli di personaggi pubblici come Dan Bongino (ex vicedirettore dell’FBI) e Sebastian Gorka (ex direttore antiterrorismo della Casa Bianca), entrambi banditi dalla piattaforma di streaming per aver diffuso informazioni false sulla politica interna.

Per quanto riguarda il COVID-19, invece, il divieto di diffondere fake news al riguardo è rimasto in vigore fino al 2024; ora con questo cambio di rotta per la piattaforma di streaming si apre una nuova era che, con buone possibilità, vedrà il ritorno in massa di contenuti controversi e già duramente criticati dalla comunità scientifica.

Che succede adesso su YouTube?

Questo cambio di rotta non è un caso isolato, ma si inserisce in complesso panorama di sfide legali e normative che Alphabet dovrà fronteggiare.

Da un lato le pressioni politiche, con l’azienda che è stata messa “sotto osservazione” dal governo statunitense con l’accusa di presunto abuso di posizione dominante. La decisione di ripristinare i canali di esponenti vicini all’amministrazione Trump, dunque, potrebbe essere un modo per migliorare la propria posizione in vista di questi controlli.

Dall’altra parte Alphabet ha citato anche il Digital Markets Act e il Digital Services Act dell’Unione Europea, indicandoli come dei potenziali ostacoli al processo di sblocco e come degli strumenti che potrebbero limitare la libertà di espressione degli utenti.

A prescindere dalla reale motivazione, la strategia di YouTube e il ripristino di questi canali “controversi” solleva diversi interrogativi sul futuro ruolo della piattaforma: se da una parte bisogna tutelare la libertà di espressione e di opinione degli utenti, dall’altra è innegabile che la diffusione di complotti e fake news potrebbe avere una risonanza globale e destabilizzare Governi e organizzazioni.