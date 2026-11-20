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Tra spese colossali, dubbi e rischi etici, il debutto di Anthropic riaccende i dubbi sul rally dell'IA e sullo sviluppo stesso della tecnologia.

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Ieri Anthropic ha scritto una pagina storica per la Borsa americana, mettendo a segno una IPO decisamente da record, con una valutazione complessiva di 1.500 miliardi di dollari e ben 81,3 miliardi raccolti nel corso dell’offerta pubblica.

Eppure, nonostante questo entusiasmo ben al di sopra delle attese per la startup dell’intelligenza artificiale, perfino a Wall Street, cuore della finanza globale, si stanno levando sempre più voci che raccomandano di rallentare sullo sviluppo di questa tecnologia.

Grande successo per l’IPO di Anthropic

Prima società al mondo nel settore IA dopo OpenAI, Anthropic ha visto ieri le sue azioni partire subito verso l’alto, con un balzo del 34% rispetto al prezzo di 83 dollari fissato mercoledì per il collocamento. Nonostante poi la correzione durante la giornata, il titolo alla fine ha chiuso sui 97,17 dollari.

E con 980 milioni di azioni collocate (aumentate rispetto agli 825 milioni previsti), si capisce subito che bottino stellare si è portato a casa la società guidata da Dario Amodei.

Eppure, nonostante questo successo, gli investitori non sono ancora tranquilli sulla tenuta del rally legato all’intelligenza artificiale.

Perché perfino a Wall Street si chiede di frenare sullo sviluppo dell’IA

Perché ci sono troppe incognite e incongruenze ancora su questo settore. A partire dagli enormi investimenti richiesti dal settore.

I colossi tecnologici stanno infatti spendendo centinaia di miliardi di dollari per costruire infrastrutture e data center, il che ha spinto il mercato a chiedersi con insistenza se e quando queste cifre monumentali (ora sempre più a debito) genereranno ritorni economici proporzionati.

Ma sarebbe riduttivo pensare che si tratti soltanto di una questione puramente finanziaria.

Da mesi ormai l’intelligenza artificiale è al centro di polemiche non solo contabili, ma anche profondamente etiche, accompagnate da avvertimenti sempre più frequenti sui rischi di far avanzare questa tecnologia a un ritmo troppo sostenuto.

La lista dei critici si allunga di giorno in giorno, specialmente dopo i celebri casi di cronaca che hanno segnato l’ultima estate: dai grandi guru della finanza (come Ray Dalio) ai Premi Nobel, fino agli stessi magnati del settore tecnologico.

I rischi infatti sono notevoli, soprattutto sul lato cyber: se lo sviluppo dovesse procedere senza freni, l’intelligenza artificiale potrebbe diventare più un’arma per distruggere il mondo che uno strumento per costruirlo meglio.

La promessa di Dario Amodei sulla sicurezza dell’IA

Forse anche per rassicurare i mercati e sostenere l’IPO, lo stesso CEO Amodei, nel suo intervento prima della campanella d’apertura al Nasdaq, ha voluto riaffermare l’impegno della società nello sviluppo responsabile dell’intelligenza artificiale, assicurando che l’azienda non si piegherà né alle pressioni economiche né a quelle politiche, garantendo che la tecnologia “rimarrà sotto il controllo umano“.

Amodei infatti non ha mai negato i rischi reali dell’IA, specie se sfruttata da parte di cattivi attori. Tuttavia, per il fondatore questi pericoli restano evitabili a patto di adottare adeguate misure di salvaguardia.

Addirittura il sistema può diventare profittabile nel lungo periodo: “se riusciamo a dimostrare che è possibile fare le scelte giuste in materia di sicurezza e allo stesso tempo costruire un’azienda di incredibile successo, altri nel nostro settore saranno ispirati a fare lo stesso“, ha dichiarato.

Possiamo davvero fidarci dell’intelligenza artificiale oggi?

Più che interrogarci sull’affidabilità dell’intelligenza artificiale in sé, che in fondo è ancora in nuce per quanto riguarda l’applicabilità, dovremmo forse chiederci se possiamo fidarci invece delle aziende che la progettano e la commercializzano.

Anche la sorella del CEO e co-fondatrice di Anthropic, Daniela Amodei, in un’intervista rilasciata alla CNBC, ha voluto rimarcare il senso di responsabilità che guida le loro scelte: “Siamo fondati sull’idea che è nostro compito mitigare tali rischi, e penso che fino ad oggi abbiamo fatto un lavoro incredibile in questo senso“.

Va detto che Anthropic non è mai stata seconda a nessuno sul fronte delle tutele, anzi per certi versi è una vera pioniera su alcuni aspetti, come la cosiddetta Costituzione di Claude. Però alla fine la società di Dario Amodei è soltanto uno degli attori in campo.

Possiamo anche voler credere che coniugare sicurezza e profitto renda questo modello scalabile e dunque degno di essere replicato dalla concorrenza. Ma la logica spietata della corsa tecnologica è chiara: rispettare le regole non sempre conviene, soprattutto quando l’obiettivo è massimizzare i profitti, o addirittura primeggiare sui propri avversari (anche politici).