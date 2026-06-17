Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

I chatbot possono farti vedere come potrebbe una stanza arredata in pochi secondi, ma non sempre in maniera accurata e realistica.

Fino a un anno fa l’intelligenza artificiale era buona al massimo per svolgere compiti a casa, semplificare il proprio lavoro o fornire consigli su salute, hobby e tanto altro. Oggi invece, a forza di evolversi, i chatbot sono diventati capaci anche di progettare ambienti domestici, generando immagini di stanze arredate partendo semplicemente dalle foto di spazi vuoti.

Una funzionalità estremamente pratica, ma non esente da limiti e potenziali rischi che, appunto, è meglio conoscere il prima possibile.

I limiti dei chatbot nell’arredamento virtuale

Partiamo subito dai limiti. Il primo è quello della riproduzione fedele. Se chiedi a un chatbot dei prodotti precisi, ad esempio, una particolare lampada di design, questi genererà un oggetto che, sì, ricorda l’originale, ma che non coincide perfettamente con esso.

Questo però è nulla rispetto al posizionamento dei mobili. I chatbot mostrano ancora una certa debolezza nella gestione delle proporzioni, delle misure e del corretto posizionamento degli elementi all’interno di una stanza.

Infatti (quasi) sempre, generano immagini suggestive ma poco realistiche dal punto di vista progettuale. Perché, per quanto possa apparire esteticamente molto convincente, può nascondere errori progettuali significativi: passaggi troppo stretti, porte e finestre in posizioni incompatibili con la struttura reale dell’abitazione e via dicendo.

Altro limite è nelle angolazioni. Anche ottenere rappresentazioni della stessa stanza da diverse angolazioni risulta spesso complesso per l’IA, e questo pur tentando con prompt lunghi e complessi. Anzi, fornire all’intelligenza artificiale un elenco molto lungo e dettagliato di istruzioni non garantisce necessariamente risultati migliori, poiché i modelli possono interpretare in modo incompleto o impreciso alcune richieste.

I vantaggi di utilizzare l’IA per arredare la propria casa

Ciò non toglie che sfruttare un chatbot per arredare la propria casa può essere comunque conveniente. Ad esempio sul piano della rappresentazione visiva. Con pochi prompt ben formulati il chatbot ti può far vedere come cambierebbe una stanza con mobili differenti oppure individuare le tonalità più adatte per le pareti.

Avresti dunque già davanti un’immagine molto più chiara rispetto a quella nella tua mente, il che aiuta non di poco il professionista di turno chiamato a interpretare le tue idee.

Inoltre, una volta generata l’immagine di una stanza arredata o ristrutturata, il chatbot può suggerirti prodotti compatibili con il progetto, indicando aziende che producono rivestimenti simili a quelli mostrati nelle immagini oppure proponendo alternative equivalenti in base al budget disponibile o alla reperibilità dei materiali in uno specifico Paese.

Infine, l’IA può aiutarti nel tuo progetto creandoti una moodboard, ovvero una raccolta di immagini, colori, materiali e riferimenti estetici utilizzata per definire lo stile e l’atmosfera di un ambiente, così da trasformare ancora più facilmente le tue idee in realtà.

Quando è una buona idea utilizzare l’intelligenza artificiale

Ha senso utilizzare un chatbot nell’arredamento se per ottenere indicazioni preliminari, o una prima idea di un ambiente; o anche come punto di partenza per confrontarsi con un professionista e sviluppare successivamente un progetto più accurato.

Tra l’altro, non esiste un chatbot universalmente migliore per questo tipo di attività. Puoi fare affidamento a più IA per i tuoi progetti, ognuna con punti a favore: ChatGPT, ad esempio, si dimostra particolarmente utile per modificare il colore delle pareti, cambiare materiali e finiture di mobili o rivestimenti. Gemini, invece, tende a riprodurre con maggiore efficacia le texture dei materiali, i riflessi della luce sulle superfici e gli oggetti già presenti nella fotografia originale.

Naturalmente, la qualità del risultato dipende in larga misura dalla capacità di formulare prompt efficaci. Non uno solo e lunghissimo, ma diversi, anche come revisione a quelli precedenti. Una strategia utile è infatti indicare con chiarezza (nel primo) quali elementi della stanza devono rimanere invariati e (nei successivi) quali devono essere modificati.