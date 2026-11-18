Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

C'è una ragione per cui chatbot e intelligenze artificiali dimenticano costantemente le nostre istruzioni in chat. Per fortuna ci sono dei modi per evitare di non dovergliele ripetere ogni volta.

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Stai utilizzando un chatbot (Claude, ChatGPT, Gemini…) e imposti subito un prompt preciso con tutte le varie istruzioni del caso. Uno dovrebbe poter stare tranquillo, visto che ormai tutte le intelligenze artificiali dispongono di una funzione “memoria” pensata proprio per conservare le direttive impartite in chat.

Invece ti ritrovi puntualmente a dovergliele ripetere perché se le dimentica.

Ma perché le IA fanno così, e cosa bisogna fare?

Perché i chatbot si dimenticano continuamente delle nostre istruzioni

Perché sono soggetti al cosiddetto “drift”, un fenomeno tecnico che fa sì che le istruzioni impartite all’inizio o alla fine vengano elaborate meglio rispetto a quelle inserite nel mezzo.

Lo ha dimostrato recentemente uno studio condotto da Microsoft e Salesforce (“LLMs Get Lost in Multi-Turn Conversation“).

Simulando oltre 200.000 conversazioni su 15 modelli diversi, si è scoperto che le prestazioni dei sistemi possono subire un calo significativo (con una media stimata intorno al 39%) quando un compito viene distribuito progressivamente su più messaggi invece di essere gestito in modo unitario, a prescindere dalla complessità o dalla forza di base del modello.

E questo perché i modelli elaborano con maggiore efficacia le informazioni posizionate agli estremi del contesto letto, mentre tendono a perdere i dettagli inseriti nelle porzioni centrali. Di conseguenza, ogni correzione o promemoria inviato a metà sessione rischia di finire in una zona d’ombra dove ha molta meno influenza.

Cosa fare per evitare che l’IA si dimentichi delle istruzioni

Intanto evitare di aggiungere nuove direttive in corsa durante il flusso della chat: rischierebbero di essere ignorate o di sovrapporsi confusamente a quelle originarie.

Piuttosto, meglio spostare le regole fuori dalla singola conversazione sfruttando gli strumenti messi a disposizione dalle piattaforme. Fortunatamente, oggi quasi tutte le IA hanno tool del genere: Claude e ChatGPT permettono di impostare istruzioni fisse tramite i Progetti, mentre Gemini mette a disposizione le Skills (prima ancora le Gems), e Perplexity offre gli Spaces.

In alternativa, puoi comunque caricare e ricaricare un apposito documento di regole direttamente all’interno della sessione per ricordare costantemente all’IA quali direttive seguire.

Altra soluzione è quella di utilizzare la funzione di modifica del messaggio anziché inviare una nuova correzione separata. Modificando direttamente il prompt che ha generato la risposta errata, la conversazione partirebbe subito dalla versione corretta, senza dover appesantire il contesto con botta e risposta intermedi.

Se nulla di tutto questo dovesse funzionare, come dice il detto, a mali estremi estremi rimedi: ricomincia da capo. Prima di aprire una nuova chat, chiedi all’intelligenza artificiale di riassumere la sessione in corso (aggiungendo info quali cosa stavi facendo, cosa hai già deciso e a che punto sei arrivato) e incolla quel riassunto all’avvio della nuova conversazione.

Scrivere un prompt migliore quindi non aiuta?

Più volte abbiamo consigliato nel dialogo con l’IA di puntare molto sull’elaborazione del prompt. Anche stavolta riconfermiamo questo suggerimento.

A prescindere dalla capacità del chatbot di dimenticarsi per strada le istruzioni, scrivere un prompt iniziale per bene resta fondamentale per impostare correttamente il lavoro e orientare il modello fin dalle prime battute.

Ovvio, da solo non basta a immunizzarlo contro l’inevitabile degrado della memoria contestuale sulle lunghe distanze.

Intanto però scrivi il prompt come si deve, così almeno hai già ben impostate sia la direzione che le regole del gioco. Per il resto, devi solo gestire accuratamente la conversazione, se non vuoi che l’IA ti rovini il lavoro a colpi di allucinazioni.