In sintesi

Reddit vuole rivedere l’accordo con Google chiedendo compensi più alti per i dati usati nell’addestramento AI.

I contenuti autentici e dinamici di Reddit sono una risorsa unica per insegnare alle IA a comunicare in modo naturale.

Reddit e Google hanno stretto una prima intesa sull’intelligenza artificiale meno di due anni fa, ma a quanto pare la piattaforma social vuole già rivedere i termini dell’accordo. La notizia è stata riportata dalla testata Bloomberg, secondo cui le due controparti sarebbero attualmente impegnate in una fase di negoziazione dall’esito ancora incerto. In effetti, per i colossi della IA una piattaforma come Reddit è una miniera d’oro. Da parte sua, però, Reddit non è disposta a cedere ciò che ha a un prezzo stracciato.

Cos’è l’accordo sull’intelligenza artificiale tra Reddit, Google e Open AI

Tra il 2024 e il 2025 Reddit ha stretto delle partnership con Google e Open AI. Alla base di questi accordi c’è il fatto che i colossi dell’intelligenza artificiale vogliono utilizzare i contenuti della piattaforma social per allenare i propri modelli AI.

I dettagli del primo accordo tra Google e Reddit non sono stati resi pubblici, ma le indiscrezioni parlano di una partnership da 60 milioni di dollari all’anno: questa sarebbe la cifra corrisposta a Reddit in cambio dei dati da dare “in pasto” alle IA di Google.

Una collaborazione è stata siglata anche con OpenAI, che ha così avuto accesso ai contenuti strutturati e in tempo reale della piattaforma, come post e risposte. OpenAI è inoltre diventato partner pubblicitario di Reddit, migliorandone le inserzioni con tecnologie AI più mirate e coinvolgenti.

Perché adesso Reddit vuole più soldi da Google

Sessanta milioni di dollari all’anno non sono pochi – ammesso che la cifra sia corretta, o almeno vicina alla realtà. È però vero che il numero appare incredibilmente ridimensionato se messo nel contesto del mercato dell’intelligenza artificiale.

In Italia il valore del mercato AI è valutato a 1,2 miliardi di euro (nel 2024, con un +58% del valore rispetto al 2023). Difficile fare una stima accurata del valore del mercato globale, ma si parla sicuramente di centinaia di miliardi di dollari con un tasso di crescita annuale significativo.

Proprio alla luce della recente e costante crescita del settore, Reddit vorrebbe migliorare i termini della partnership con Google. Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, la piattaforma vorrebbe impegnare Google in un sistema di pagamenti dinamici, ovvero direttamente dipendenti dall’importanza dei contenuti di Reddit per i modelli AI del colosso di Mountain View.

Reddit è importante per addestrare i modelli IA

Reddit viene definita una “miniera d’oro” per i modelli IA, perché raccoglie milioni di conversazioni autentiche, spontanee e aggiornate su ogni possibile argomento. A differenza di altre fonti, i contenuti di Reddit sono estremamente vari e attuali: dialoghi dinamici con opinioni, contro-argomentazioni, slang, riferimenti culturali e spiegazioni dettagliate. Il tutto creato da utenti umani.

Questo rende il materiale estremamente prezioso per insegnare a un modello linguistico a rispondere alle domande in modo naturale, con un linguaggio reale. Da una fonte come Reddit, i modelli IA potrebbero imparare a riconoscere e generare informazioni, ma anche a cogliere il tono, l’ironia, il contesto e la varietà espressiva del linguaggio umano. Inoltre, la costante produzione di nuovi thread assicura un flusso continuo di dati aggiornati e attuali.