Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

123RF

Per avere successo sui social network è sempre più importante riuscire a comprendere l’algoritmo che si occupa di “suggerire” i contenuti agli utenti. A chiarire la questione è un’indagine di Techcrunch che ha intervistato diversi esponenti della creator economy che, ogni giorno, devono trovare il modo di interpretare i meccanismi di funzionamento dei social per riuscire a monetizzare i contenuti. Il numero di follower, quindi, diventa sempre meno importante.

L’algoritmo è il protagonista

Avere tanti follower non è più una garanzia di successo sui social. Senza seguire i trend e interpretare nel modo giusto l’algoritmo, infatti, i creator rischiano di far fatica. L’indagine di Techcrunch ha voluto fare luce sulla questione e sulla trasformazione che i social hanno avuto negli ultimi anni e che nel 2025 si è accentuata.

Secondo Amber Venz Box, CEO di LTK, il 2025 “è stato l’anno in cui l’algoritmo ha preso completamente il sopravvento, quindi i follower hanno smesso di avere importanza“. Si tratta di una trasformazione destinata a cambiare drasticamente il mondo dei social. Raccogliere tanti follower non è più sinonimo di successo in quanto non c’è alcuna garanzia che i propri contenuti riescano a superare l’algoritmo e raggiungere gli utenti.

Nel frattempo, c’è un altro trend che sta condizionando il settore dei social. Come chiarito da uno studio commissionato dalla Northwestern University, infatti, la fiducia nei creatori da parte degli utenti è aumentata del 21%. Questo dato rappresenta un elemento molto importante per i creator e le agenzie di comunicazione che scelgono di puntare sull’affiliate marketing, con il vantaggio di ottenere commissioni sulla vendita di prodotti e servizi consigliati dall’influencer di turno.

Interpretare l’algoritmo e raggiungere i propri follower diventano elementi ancora più importanti. Gli utenti, infatti, si fidano sempre di più dei creator che seguono e sono ben disposti ad acquistare prodotti suggeriti tramite i social. Un esempio chiaro di questo trend è il successo di TikTok Shop, che coinvolge direttamente tantissimi creator nella vendita di prodotti tramite il social. Secondo quanto riporta l’indagine, il 97% dei responsabili marketing che hanno partecipato allo studio confermano di voler aumentare i budget destinati all’influencer marketing.

Clip e nicchie per conquisitare l’algoritmo

Come chiarito da Eric Wei, co-fondatore di Karat Financial, una società di servizi finanziari per creator, per aggirare il problema dell’algoritmo sta crescendo sempre di più il clipping, con la creazione di brevi video che rappresentano un estratto dei contenuti di un creator. Spesso, inoltre, queste clip sono pubblicate da account terzi e non direttamente dal creator. L’obiettivo è fornire all’algoritmo un gran numero di contenuti in modo da raggiungere una fetta ancora più grande di pubblico, anche senza ricorrere direttamente al proprio account.

Secondo Reed Duchscher, CEO e fondatore di Night, la società di talent management che rappresenta tanti creator di successo, diventa sempre più importante conquistare le nicchie di mercato, senza rincorrere i “macro creatori” con decine di milioni di follower. In questo momento “Gli algoritmi sono diventati così bravi a fornirci esattamente i contenuti che desideriamo. È molto più difficile per un creator sfondare in ogni algoritmo di nicchia“.