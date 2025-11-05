Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Curiosa per natura, mi piace tenermi informata su ciò che accade intorno a me, dedicando tanto tempo alla lettura (meglio se su carta).

La notte ci porterà uno spettacolo meraviglioso: la Luna Piena del Castoro, in uno dei suoi punti di massima vicinanza alla Terra, sarà più grande e luminosa che mai.

Tra gli appuntamenti astronomici più attesi dell’anno spicca sicuramente la Luna Piena del Castoro: il mese di novembre si apre, infatti, con uno spettacolo davvero romantico, che spingerà milioni di persone a sollevare lo sguardo per ammirare il cielo. Oggi brilla su di noi una Superluna mozzafiato, più grande e luminosa che mai, tanto da essere già stata catalogata come la più sorprendente del 2025. Ecco che cosa si cela dietro questo fenomeno meraviglioso.

Che cos’è la Superluna del Castoro

Il 5 novembre 2025 è davvero speciale, grazie alla Luna Piena del Castoro. Come ben sappiamo, il nostro satellite attraversa quattro fasi durante il suo moto orbitale attorno alla Terra, le quali si distinguono in base al suo orientamento rispetto al Sole. Il momento più spettacolare è quello del plenilunio (o Luna Piena), quando cioè il satellite si trova in posizione opposta a quella del Sole rispetto al nostro pianeta, mostrando così l’intero emisfero perfettamente visibile. Sebbene ogni plenilunio ci regali una visione bellissima, c’è un fenomeno ancora più suggestivo che si verifica solo poche volte l’anno.

Stiamo parlando della Superluna, termine che non viene utilizzato ufficialmente in ambito scientifico, ma che si rivela perfetto per descrivere ciò che accade nel cielo. La Luna non compie un’orbita circolare attorno alla Terra, bensì ellittica: questo significa che in alcuni momenti è più vicina al nostro pianeta rispetto al solito. Quando il satellite raggiunge il perigeo (ovvero il punto di maggior vicinanza alla Terra) durante la fase di plenilunio, abbiamouna Superluna: alzando gli occhi al cielo, la vediamo più grande e luminosa che mai.

Così il 5 novembre la Luna Piena si troverà a poco meno di 357mila km dalla Terra, vicina come mai lo è stata durante tutto il 2025. Per questo motivo apparirà ai nostri occhi come uno spettacolo incredibile, più grande dell’8% e più luminosa del 16% rispetto a qualsiasi altro plenilunio.

Per distinguere ogni Luna Piena viene utilizzata comunemente la denominazione “ereditata” dai nativi americani, i quali abbinavano alle varie fasi lunari i principali elementi della loro tradizione. In questo caso, la Luna Piena del Castoro ricorda il momento in cui gli indigeni piazzavano le loro trappole per catturare i castori prima della stagione delle nevi, così da poter usare la loro pelliccia come riparo dal freddo.

Quando e come vedere la Luna Piena

La Luna raggiunge la fase piena alle 14:19 e il perigeo alle 23:27 del 5 novembre. Il momento migliore per assistere al fenomeno è subito dopo il crepuscolo, quando il Sole scende al di sotto dell’orizzonte e la Luna è ancora bassa. Secondo un particolare effetto ottico, infatti, più la Luna è vicina all’orizzonte e maggiori sembrano le sue dimensioni.

Gli altri eventi astronomici da non perdere

Il mese di novembre non ci porterà solamente la Superluna più grande dell’anno: il suo ricco calendario di eventi astronomici prevede anche diversi sciami di meteoriti, il più famoso dei quali è quello delle Leonidi, il cui picco è atteso tra il 17 e il 18 novembre 2025. Ci saranno inoltre numerose congiunzioni astrali, per poter godere dello spettacolo delle stelle e dei pianeti che danzano nel cielo notturno. Infine, avremo Urano in opposizione che si mostrerà al massimo della sua grandezza e luminosità, sebbene sia necessario un binocolo o un telescopio per ammirarlo al meglio.