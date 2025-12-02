Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

“I Run” di Haven è esplosa su TikTok grazie a una voce generata con AI. La rimozione dalle piattaforme riaccende il dibattito su deepfake vocali, copyright e trasparenza

Shutterstock

In sintesi

“I Run” di Haven è diventata virale grazie a una voce femminile generata con AI e sospettata di imitare l’artista R&B Jorja Smith. La canzone è stata rimossa per violazioni di policy e sostituita da una nuova versione con voce umana.

Le major stanno introducendo regole e protezioni contro l’uso ingannevole dell’AI, mentre cresce il confronto tra creatività, etica e diritti nel settore musicale.

L’intelligenza artificiale è entrata a gamba tesa nel mondo della musica conquistando classifiche, piattaforme social e, in molti casi, anche la curiosità degli ascoltatori. Non tutti però sono convinti del risultato. Il tema resta apertissimo: artisti, etichette e piattaforme stanno ancora cercando di capire quali limiti, regole e diritti sia necessario introdurre in questa nuova era. La controversia intorno a “I Run”, il brano virale del collettivo britannico Haven, aggiunge un tassello fondamentale a un dibattito che cambia di settimana in settimana.

Qual è il problema con la canzone I Run di Haven

“I Run” è un brano dance firmato dal progetto guidato dal produttore Harrison Walker insieme a Jacob Donaghue. Il brano è stato lanciato su TikTok attraverso brevi anticipazioni che in poche ore sono rimbalzate ovunque nei feed For You.

La voce femminile che canta il tema del “drowning in the chaos” è risultata così particolare da attirare immediatamente l’attenzione degli utenti. Il successo improvviso ha però presto innescato anche i sospetti: molti ascoltatori e diversi addetti ai lavori hanno ipotizzato che la voce fosse un deepfake modellato sulla cantante R&B britannica Jorja Smith.

Un deepfake vocale è una voce sintetizzata tramite IA che replica timbro e inflessioni di una persona reale, spesso senza consenso. Smith è intervenuta direttamente su TikTok, dichiarando di non essere coinvolta. Haven, che inizialmente aveva giocato con il paragone aggiungendo l’hashtag con il suo nome, ha poi rimosso ogni riferimento.

Perché la canzone I Run è stata rimossa dalle piattaforme

Il 14 novembre, dopo giorni di polemiche, “I Run” è stata rimossa da Spotify e dalle principali piattaforme di streaming per violazione della policy sull’impersonificazione. Spotify in particolare aveva da poco introdotto nuove protezioni contro contenuti ingannevoli, imitazioni non autorizzate e spam, sottolineando che l’IA può essere usata per confondere gli ascoltatori e deviare royalties verso soggetti illeciti, danneggiando gli artisti autentici.

Dopo la rimozione, sono emersi altri problemi legali: secondo Billboard, il distributore di Jorja Smith, The Orchard, insieme ad associazioni dell’industria musicale, avrebbe presentato ulteriori richieste di takedown sostenendo che il brano rappresentasse in modo scorretto un’artista reale, aprendo un potenziale problema sul fronte del copyright.

Quale programma AI è stato usato nel brano di TikTok I Run

Harrison Walker ha ammesso di aver utilizzato Suno, uno dei software di generazione musicale più avanzati, per trasformare la propria voce in un timbro femminile “soulful”.

Ha spiegato di aver manipolato esclusivamente la sua voce, sottolineando che Haven è composto da artisti reali che usano l’IA come uno strumento creativo, non come un mezzo per imitare altri cantanti. Le accuse però non si sono placate, spingendo il gruppo a una soluzione drastica: sostituire completamente la voce generata da IA.

La nuova versione del brano è stata registrata con la cantante Kaitlin Aragon, diventata virale proprio grazie a una sua cover a cappella di “I Run”. Contattata da Haven, Aragon ha accettato di prestare la propria voce per un nuovo edit del brano, poi pubblicato ufficialmente su Spotify e Apple Music.