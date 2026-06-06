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Un nuovo studio svela che l'andatura laterale dei granchi risale a un unico antenato del Giurassico. Un'eredità evolutiva che ha garantito a questi crostacei il dominio biologico globale.

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Uno studio su 344 specie indica che la camminata laterale dei granchi è nata una sola volta nel Giurassico e si è trasmessa ai discendenti.

La marcia obliqua ha fornito un vantaggio difensivo decisivo, permettendo scatti laterali rapidi e fughe efficaci senza ruotare il corpo.

L'evoluzione ha favorito questa strategia grazie alla struttura corporea dei granchi, che ha reso il passo laterale un successo ecologico duraturo.

I granchi camminano di lato a causa di una singola, fortunata svolta evolutiva avvenuta ben 200 milioni di anni fa. Un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica eLife rivela che questo bizzarro movimento non è il frutto di continui adattamenti casuali, ma un’eredità preziosa ricevuta da un unico antenato comune. Questa strategia ha permesso ai granchi di colonizzare l’intero pianeta, offrendo loro un’arma formidabile per sfuggire ai predatori grazie a scatti rapidi e traiettorie totalmente imprevedibili.

Tutto nasce nel Giurassico

Per capire come si muovono i granchi e, soprattutto il motivo della loro camminata obliqua, occorre fare un salto indietro nel tempo, precisamente all’inizio del Giurassico.

In quell’era geologica la Terra stava vivendo scossoni colossali, tra la frammentazione del supercontinente Pangea e la formazione di nuovi ambienti marini poco profondi.

Proprio in questo scenario di grandi stravolgimenti ambientali, una singola specie di crostacei decise di abbandonare la classica marcia in avanti per sperimentare il passo laterale, subito dopo la grande estinzione di massa che ha segnato il confine tra il Triassico e il Giurassico.

Il team di scienziati guidato dal professor Yuuki Kawabata dell’Università di Nagasaki ha analizzato il comportamento di cinquanta specie diverse di granchi, i Brachyura. I ricercatori hanno filmato ogni singolo esemplare per dieci minuti all’interno di arene plastiche circolari che riproducevano l’habitat naturale. Successivamente, hanno incrociato queste osservazioni dirette con i dati genetici di ben 344 specie.

I risultati mostrano che la camminata laterale è comparsa una sola volta nella storia biologica, originandosi alla base degli Eubrachyura, il gruppo che comprende i granchi più avanzati. Da quel momento, quel bizzarro passo è rimasto impresso nel codice genetico di quasi tutti i loro discendenti.

Un vantaggio evolutivo importante

L’evoluzione dei granchi dimostra che muoversi di lato è stato un enorme vantaggio competitivo. Quando un predatore attacca, la capacità di scattare immediatamente a destra o a sinistra senza dover ruotare il corpo rende la fuga immediata ed estremamente efficace.

Tale agilità ha permesso ai granchi di conquistare ogni angolo del mondo, dalle profondità oceaniche fino alle spiagge, ai fiumi e agli ambienti terrestri.

Ci si potrebbe chiedere come mai gli altri animali non abbiano copiato una tecnica così efficace. La risposta degli esperti è che muoversi di lato comporta anche qualche compromesso scomodo.

Per la maggior parte delle specie, infatti, un’andatura del genere complicherebbe attività vitali come lo scavo delle tane, il corteggiamento o la semplice alimentazione.

I granchi hanno invece sviluppato una struttura corporea perfetta per compensare questi limiti, un fenomeno di convergenza noto come carcinizzazione.

Meccanismo di sopravvivenza di successo

Lo studio coordinato dal laboratorio di Kawabata, che ha visto la collaborazione di importanti istituti giapponesi, taiwanesi e statunitensi, apre una nuova finestra sulla biologia evolutiva.

Ci mostra come un singolo comportamento originale, se unito alle giuste condizioni ambientali della Rivoluzione Marina Mesozoica, possa trasformarsi in una chiave per il successo ecologico a lungo termine.

La prossima volta che capiterà di osservare un granchio scivolare via sulla sabbia con il suo tipico scatto laterale, sarà facile riconoscere un perfetto meccanismo di sopravvivenza che funziona senza sosta da milioni di anni.