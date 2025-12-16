Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

È notizia di qualche giorno fa che OpenAI e Disney hanno siglato un accordo triennale in base al quale Sora e ChatGPT Images possono generare contenuti e video AI con oltre 200 personaggi degli universi Disney, Marvel, Pixar e Star Wars. Una partnership importante, che conferma come Disney non sia affatto contraria all’uso dell’intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, però, il colosso dell’intrattenimento non intende tollerare l’utilizzo non autorizzato delle proprie proprietà intellettuali. È in questo contesto che si inserisce il caso Google, recentemente accusato di ospitare e sfruttare contenuti AI che violano il diritto d’autore.

Perché Disney ha inviato una lettera di diffida a Google

Pochi giorni fa Disney avrebbe inviato una diffida formale a Google, accusando l’azienda di violare il copyright di numerosi personaggi degli universi Disney. Secondo il colosso dell’intrattenimento, Google ospita contenuti generati dagli utenti che riproducono figure protette dal diritto d’autore. Inoltre, questi contenuti verrebbero utilizzati da Google anche per addestrare i propri modelli di intelligenza artificiale, come Veo e Nano Banana.

Nella lettera inviata dai legali, l’infrastruttura di Google viene descritta come un “distributore automatico illegale” che può generare repliche dei personaggi Disney su scala industriale e senza autorizzazione.

Perché Google toglie da YouTube i video con i personaggi Disney

Secondo la stampa specializzata, Google avrebbe avviato negli scorsi giorni una rimozione massiccia di contenuti da YouTube. L’operazione sarebbe una conseguenza diretta della diffida ricevuta da Disney, nel senso che rappresenterebbe un tentativo di ridurre i rischi legali.

A essere eliminati sono stati soprattutto video che raffigurano personaggi dell’universo Disney, come Topolino o figure appartenenti al mondo di Star Wars. Al loro posto, gli utenti trovano ora avvisi di violazione del copyright, un segnale chiaro della nuova linea adottata dalla piattaforma probabilmente per evitare ulteriori contestazioni.

YouTube non potrà mai più ospitare video di personaggi Disney?

La rimozione dei video non significa che Disney sia contraria all’intelligenza artificiale in quanto tale. L’accordo recentemente siglato con OpenAI dimostra anzi una strategia molto precisa: sfruttare l’IA, ma mantenendo il pieno controllo sulle proprie proprietà intellettuali e sui relativi profitti.

Diffide e azioni simili sono state intraprese anche contro altre piattaforme come Character.AI, Hailuo e Midjourney, alcune delle quali sono già finite in tribunale. In questi casi, così come nel caso di Google, l’obiettivo di Disney è di fatto regolamentare l’uso dei suoi personaggi, non di vietarlo del tutto.

In quest’ottica, non è da escludere che in futuro possano nascere accordi specifici tra Disney e Google, aprendo la strada a contenuti AI ufficiali e autorizzati anche su YouTube.