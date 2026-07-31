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Le punture di zanzare e insetti possono rovinare una serata all’aperto, un campeggio o un viaggio, tra prurito insistente e fastidio continuo. In questi giorni su Amazon la Beurer BiteX Day&Night Dopopuntura BR 90 è proposta con uno sconto del 50%, scendendo a soli 19,99€, una cifra accessibile per un gadget tascabile da tenere sempre nello zaino o in valigia.

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Questa penna termica elettronica nasce per offrire un aiuto rapido e mirato contro il prurito dopo punture o morsi di zanzare, vespe, api e altri insetti, usando solo il calore localizzato e senza ricorrere a sostanze chimiche. È compatta, alimentata a batterie di lunga durata e pensata per essere usata anche al buio grazie alla luce integrata, diventando così un accessorio ideale per campeggio, escursioni, grigliate serali o festival all’aperto.

Beurer BiteX Day&Night in offerta su Amazon: sconto del 50%, la penna dopopuntura scende a 19,99€

La promozione su Amazon rende la Beurer BiteX Day&Night Dopopuntura BR 90 particolarmente interessante: grazie allo sconto del 50% la paghi solo 19,99€, un prezzo competitivo rispetto ai classici rimedi da banco e ai dispositivi elettronici della stessa fascia. In questo modo puoi contare su una soluzione riutilizzabile e pronta all’uso ogni volta che serve, senza dover ricomprare creme o spray a ogni stagione. All’interno di una frase di senso compiuto, va ricordato che il Beurer BiteX Day&Night è disponibile con uno sconto del 50%, così puoi bloccare subito il prezzo ridotto prima che l’offerta termini.

La penna dopopuntura con il calore mirato e la luce per l’uso al buio

Quando le punture di insetto ti colgono di sorpresa, avere un dispositivo compatto e immediato può fare la differenza tra una notte insonne e un fastidio tenuto sotto controllo.

Calore mirato senza sostanze chimiche : la penna agisce solo tramite lo sviluppo localizzato di calore, evitando unguenti appiccicosi, sensazioni oleose o repellenti chimici; una soluzione pratica anche per chi cerca un approccio più delicato.

: la penna agisce solo tramite lo sviluppo localizzato di calore, evitando unguenti appiccicosi, sensazioni oleose o repellenti chimici; una soluzione pratica anche per chi cerca un approccio più delicato. Sollievo rapido da punture di vari insetti : è pensata per ridurre il prurito dopo punture o morsi di zanzare, vespe, api e altri insetti, aiutando a contenere il disagio e a supportare la naturale guarigione della pelle.

: è pensata per ridurre il prurito dopo punture o morsi di zanzare, vespe, api e altri insetti, aiutando a contenere il disagio e a supportare la naturale guarigione della pelle. Luce integrata per l’uso al buio : grazie alla luce LED attivabile, puoi individuare con precisione il punto da trattare anche di notte, caratteristica ideale in tenda, in campeggio, durante escursioni serali o grigliate in giardino.

: grazie alla luce LED attivabile, puoi individuare con precisione il punto da trattare anche di notte, caratteristica ideale in tenda, in campeggio, durante escursioni serali o grigliate in giardino. Due livelli di durata del trattamento : puoi scegliere tra un livello più breve indicato per pelli sensibili e uno più lungo per punture più intense o pelle normale, adattando l’uso alle tue esigenze e a quelle della famiglia.

: puoi scegliere tra un livello più breve indicato per pelli sensibili e uno più lungo per punture più intense o pelle normale, adattando l’uso alle tue esigenze e a quelle della famiglia. Batterie incluse e lunga autonomia: arriva già fornita di batterie AAA, che consentono fino a 300 applicazioni, così puoi usarla a lungo senza pensare subito alla sostituzione.

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FAQ Come funziona la penna dopopuntura Beurer BiteX Day&Night contro il prurito? La penna Beurer BiteX Day&Night usa solo calore localizzato per alleviare il prurito dopo punture di insetti, senza sostanze chimiche. La Beurer BiteX Day&Night è adatta anche per pelli sensibili? Sì, offre due livelli di durata, uno specifico per pelli sensibili e uno per punture più forti o pelle normale. La penna Beurer BiteX può essere usata al buio? Sì, integra una luce LED che illumina la zona da trattare, ideale per campeggio, viaggi o uso notturno. Quante applicazioni consente la penna Beurer BiteX con le batterie incluse? Con la coppia di batterie AAA fornita, la Beurer BiteX Day&Night può arrivare fino a circa 300 applicazioni.