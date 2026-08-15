Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Anche per i proprietari di auto e moto sarà necessario avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), ecco come ottenerlo

Poter contare su una casella di posta elettronica certificata, la PEC, è sempre più importante e, in molti casi, rappresenta un requisito necessario per poter accedere a servizi di vario tipo.

Anche per i proprietari di un’auto o di una moto ci sarà la necessità di avere un indirizzo PEC. Questa novità, che punta a sostenere la digitalizzazione di tutti gli aspetti burocratici legati al settore dei motori, è inclusa nel testo base del nuovo Codice della Strada.

Il testo in questione è oggetto di una consultazione pubblica, con le associazioni di settore che sono chiamate a fornire pareri e proposte di modifica entro il prossimo 13 settembre. Per maggiori dettagli in merito sarà necessario attendere le prossime settimane.

Nel prossimo futuro, salvo sorprese, la PEC diventerà essenziale per tutti i proprietari, che saranno chiamati ad effettuare una registrazione nell’Inad, l’Indice nazionale dei domicili digitali.

Fortunatamente, ottenere una PEC è semplice e veloce.

A cosa servirà la PEC

Il progetto è chiaro ed è stato analizzato, nel dettaglio, da Virgilio Motori. La PEC sarà necessaria per il rilascio della carta di circolazione e della targa di un nuovo veicolo e anche per la registrazione del trasferimento di proprietà. Sia il venditore che l’acquirente dovranno avere una casella di posta elettronica certificata.

La PEC sarà essenziale anche per la gestione di pratiche come il furto o lo smarrimento della targa oltre che per le modifiche delle caratteristiche costruttive del veicolo.

Anche le vetture immatricolate all’estero, ma nella disponibilità di persone residenti in Italia, dovranno avere una PEC di riferimento, per l’iscrizione al Reve, il Registro dei veicoli esteri. Un’altra pratica che richiederà il possesso di una casella di posta certificata è quella della revisione del proprio veicolo.

Come ottenere una PEC

Chi non ha una PEC può richiederne una in modo semplice e veloce. In modo simile a quanto avviene con la creazione di un account di posta elettronica ordinaria, infatti, è possibile completare una veloce registrazione per iniziare a usare un indirizzo PEC.

In questo caso, però, è necessario effettuare una procedura di identificazione che servirà a confermare l’identità del proprietario della casella di posta elettronica. Si tratta di un’operazione semplice che può essere completata sia da un privato che da aziende e professionisti.

Per ottenere una PEC, ad esempio, è possibile rivolgersi al servizio Libero Mail PEC, che consente a cittadini privati, professionisti e aziende di poter creare in pochi minuti un indirizzo di posta elettronica certificata, da utilizzare per l’accesso a tutti i servizi che lo richiedono. La casella ha 1 GB di spazio.

Per un utente privato, è richiesto un costo di 14,99 euro all’anno (IVA inclusa).