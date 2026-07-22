PEC e virus informatici, la notifica è valida? La decisione della Cassazione

Un virus informatico altera l'allegato di una notifica via PEC: la notifica resta valida? Ecco cosa ha stabilito la Cassazione e perché la sicurezza della tua casella PEC non è mai un dettaglio.

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Chi utilizza la PEC per inviare atti e comunicazioni ufficiali sa quanto sia importante che tutto funzioni senza intoppi: un errore nell’invio, un allegato danneggiato o un messaggio incompleto possono avere conseguenze pesanti, specialmente quando in gioco ci sono scadenze processuali. Ma cosa succede se il problema non dipende da un errore umano, ma da un virus informatico che altera il contenuto del messaggio a insaputa di chi lo invia?

Se ne è occupata di recente la Corte di Cassazione, chiamata a stabilire se una notifica via PEC compromessa da un malware sia da considerarsi valida oppure no. Una pronuncia di grande interesse non solo per avvocati e professionisti legali, ma per chiunque utilizzi la posta certificata per comunicazioni che richiedono certezza e affidabilità.

Il caso: quando il malware sostituisce l’atto legale

Alla base della decisione c’è una vicenda giudiziaria nata da una controversia tra un appaltatore edile e i suoi committenti, relativa al mancato pagamento del saldo per alcuni lavori di costruzione. Dopo l’estinzione del giudizio di primo grado, l’appaltatore proponeva appello, notificandolo regolarmente e nei termini tramite PEC.

Il problema è emerso a causa di un virus informatico presente sul computer del legale notificante: il malware ha sostituito il file contenente l’atto di appello con una duplicazione della relata di notifica, il documento che attesta l’avvenuto invio. Il destinatario, di fatto, ha ricevuto una PEC che conteneva la prova dell’invio, ma non l’atto vero e proprio.

La Corte d’Appello, in un primo momento, ha considerato questa notifica come inesistente, dichiarando di conseguenza inammissibile il ricorso, poiché il successivo reinvio dell’atto era avvenuto oltre i termini di legge. Una decisione che, se confermata, avrebbe fatto perdere all’appaltatore il diritto di far valere le proprie ragioni in appello.

La sentenza della Cassazione: la notifica è “salva”

Con l’ordinanza n. 4451, depositata il 27 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha ribaltato l’impostazione dei giudici di merito, stabilendo un principio importante per tutto il processo telematico. Secondo la Corte, quando un virus informatico danneggia gli allegati di una notifica PEC, l’atto non deve essere considerato automaticamente inesistente, ma – nella maggior parte dei casi – semplicemente nullo.

Si tratta di una distinzione tutt’altro che formale: mentre l’inesistenza non lascia margini di recupero, la nullità può essere sanata, ad esempio attraverso una tempestiva rinnovazione dell’invio, con effetti che retroagiscono alla data della prima notifica. La Cassazione ha chiarito che, se dal messaggio ricevuto è comunque possibile individuare il mittente, il destinatario e l’oggetto della notifica, l’atto produce comunque un effetto giuridico, anche quando il contenuto risulta illeggibile o alterato.

C’è però una condizione fondamentale: per poter beneficiare di questa sanatoria, il professionista deve dimostrare di aver adottato tutte le precauzioni necessarie per proteggere il proprio sistema informatico, tra cui un antivirus costantemente aggiornato, un sistema antispam efficace e una manutenzione periodica dei propri strumenti digitali. Se invece il computer risultasse privo di protezioni basilari, l’errore diventerebbe imputabile al mittente, con conseguenze ben più gravi, fino alla perdita definitiva del diritto di impugnazione.

Libero Mail PEC: sicurezza e protezione al primo posto

Questa pronuncia mette in luce un aspetto che riguarda chiunque utilizzi la posta certificata, non solo gli addetti ai lavori: la sicurezza della propria casella PEC non è un dettaglio tecnico secondario, ma un elemento che può incidere concretamente sulla validità delle proprie comunicazioni ufficiali e, in alcuni casi, persino sui propri diritti.

Libero Mail PEC nasce proprio con l’obiettivo di offrire un ambiente protetto e affidabile, in cui inviare e ricevere comunicazioni certificate in totale sicurezza. Il servizio integra sistemi di protezione antivirus e antispam avanzati e costantemente aggiornati, pensati per intercettare le minacce prima che possano compromettere i messaggi in entrata e in uscita, oltre alla conservazione delle ricevute di accettazione e consegna, elemento imprescindibile per dimostrare la regolarità di ogni invio.

Affidarsi a un fornitore che investe concretamente nella sicurezza della propria infrastruttura significa ridurre drasticamente il rischio di trovarsi, un giorno, nella stessa situazione affrontata dal professionista di questa vicenda: un imprevisto informatico che, senza le giuste protezioni, può trasformarsi in un problema legale di ben altra portata.

Per rispondere a questa esigenza, Libero Mail PEC propone soluzioni che si adattano alla perfezione sia a esigenze personali sia professionali. Potrai scegliere tra PEC Family (1 GB di spazio d’archiviazione), ideale per chi necessita di un indirizzo sicuro a un costo contenuto per adempimenti burocratici, o PEC Unlimited, pensato per aziende, professionisti e Partite IVA che richiedono spazio di archiviazione illimitato. Qualunque sia il piano scelto, Libero Mail PEC è conforme con la posta certificata europea, offre un’assistenza prioritaria e opzioni di conservazione sostitutiva a norma di legge, garantendo un eccellente rapporto qualità-prezzo unito alla massima semplicità di gestione quotidiana.