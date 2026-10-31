PEC d'ufficio alle imprese: i giudici tributari confermano la validità delle notifiche fiscali

Anche se non hai una PEC (o non l’hai comunicata), la Camera di Commercio può assegnartene una “d’ufficio”. E le comunicazioni sono valide a tutti gli effetti.

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Ormai potrà sembrare quasi un refrain, un disco rotto: per aziende e professionisti la PEC non deve essere considerata un mero “obbligo” da utilizzare come canale comunicativo con clienti e pubblica amministrazione. Ormai da tempo la posta certificata ha assunto un ruolo centrale nel flusso amministrativo e gestionale di qualunque impresa o attività professionale.

Ce lo ricorda anche una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della provincia di Milano (la n.767 del 2026), destinata a suo modo a “fare giurisprudenza”. I giudici contabili della provinca meneghina hanno confermato che la notifica inviata a un indirizzo di posta certificata assegnato d’ufficio dalla Camera di Commercio è pienamente valida e vincolante per il contribuente.

Insomma, se ci si dovesse dimenticare di comunicare il proprio domicilio digitale non si sarà “al sicuro” da avvisi di accertamento e comunicazioni simili. E le conseguenze saranno tutt’altro che di poco conto. Ma procediamo con ordine.

Il caso: l’avviso di accertamento notificato a una PEC mai consultata

Protagonista della vicenda è un artigiano del settore impiantistico, titolare di una ditta individuale, che non aveva mai comunicato al Registro delle Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. In assenza di questo dato, la Camera di Commercio competente ha provveduto ad assegnargli d’ufficio una casella PEC, senza alcun preavviso e senza che il titolare ne fosse a conoscenza.

È proprio a quell’indirizzo che l’Agenzia delle Entrate ha notificato due avvisi di accertamento relativi a Irpef, Iva e Irap per il periodo d’imposta 2017. Il contribuente, ignaro di tutto, non ha mai aperto la casella e, di conseguenza, non ha proposto alcun ricorso nei termini. Solo in un secondo momento ha presentato un’istanza di sgravio, che l’Agenzia ha respinto, dando origine al contenzioso arrivato davanti ai giudici tributari milanesi.

La decisione: la PEC assegnata d’ufficio vale come notifica a tutti gli effetti

La Corte ha respinto le tesi dell’imprenditore, stabilendo che l’operato dell’Agenzia delle Entrate era pienamente conforme alla legge. Alla base della decisione c’è l’obbligo, introdotto dal decreto Semplificazioni (d.l. n. 76/2020, art. 37), per tutte le imprese, individuali e societarie, di comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle Imprese, così come per i professionisti iscritti ad albi ed elenchi nei confronti del proprio ordine o collegio.

I principi affermati dai giudici sono sostanzialmente tre:

L’indirizzo assegnato d’ufficio è un domicilio digitale valido : la sua creazione non richiede consenso né accettazione del titolare, perché è la conseguenza diretta dell’inadempimento dell’obbligo di legge.

: la sua creazione non richiede consenso né accettazione del titolare, perché è la conseguenza diretta dell’inadempimento dell’obbligo di legge. L’amministrazione finanziaria deve attingere dagli elenchi pubblici : l’Agenzia ha fatto ciò che la norma richiede, notificando all’indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

: l’Agenzia ha fatto ciò che la norma richiede, notificando all’indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. Non conta se la casella è stata aperta o meno: la notifica si perfeziona con la consegna alla PEC, e la mancata consultazione ricade interamente nella sfera di responsabilità del contribuente. Né vale invocare l’ignoranza della norma: ignorantia legis non excusat, tanto più per chi esercita un’attività economica e ha il dovere di conoscere gli adempimenti del proprio settore.

Una volta regolarmente notificato l’atto, decorre il termine perentorio di 60 giorni per proporre ricorso. Trascorso inutilmente quel periodo, l’avviso diventa definitivo e i giudici non possono più entrare nel merito delle contestazioni su ricavi e imposte. Nel caso di Milano, infatti, la Corte ha dichiarato assorbiti tutti i motivi sostanziali e ha condannato l’artigiano anche al pagamento delle spese di lite, quantificate in 1.500 euro.

Perché conviene attivare (e presidiare) subito la propria PEC con Libero Mail PEC

Il caso milanese è un esempio concreto di quanto possa costare lasciare che sia qualcun altro a scegliere il tuo domicilio digitale. Chi non comunica la propria PEC, oltre a rischiare una sanzione amministrativa, si ritrova con un indirizzo che non ha scelto, non conosce e non controlla, ma che per la legge è comunque il luogo in cui il Fisco può raggiungerlo con piena efficacia.

La soluzione è semplice: attivare per tempo una casella PEC personale, comunicarla al Registro delle Imprese (o al proprio Ordine, se sei un professionista) e controllarla con regolarità. Con Libero Mail PEC puoi farlo in pochi minuti, scegliendo tra:

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, con 1 GB di spazio, pensata per privati e famiglie; PEC Unlimited, con spazio illimitato, ideale per professionisti e imprese che ricevono molte comunicazioni.

In entrambi i casi potrai contare su filtri antivirus e antispam avanzati (diventati sempre più importanti anche in una casella di posta certificata) e su un’interfaccia semplice da usare ogni giorno, così da non perdere di vista nessuna comunicazione importante, a partire da quelle dell’Agenzia delle Entrate. Perché quando si tratta di termini di 60 giorni, accorgersene in tempo fa tutta la differenza.