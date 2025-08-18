PEC del condominio: cos’è a cosa serve e come trovarla

iStock

Può un indirizzo di posta elettronica facilitare la vita all’interno del tuo condominio? Decisamente sì, se la casella che si attiva è quella PEC. Così come per professionisti e aziende, la posta elettronica certificata garantisce vantaggi su più fronti.

Nei prossimi paragrafi capiremo meglio che cos’è la PEC condominiale (e se è obbligatorio averne una), in quale modo può essere utilizzata e quali vantaggi porta e il modo più semplice e veloce per attivare un indirizzo “ufficiale” dell’assemblea condominiale.

Cos’è e come funziona la PEC condominiale

Così come accade per privati cittadini, professionisti e aziende, la PEC può rappresentare il domicilio digitale dove il condominio riceve tutte le comunicazioni ufficiali. Dalla banca alla compagnia assicurativa, dal municipio all’Agenzia delle entrate, la PEC condominiale diventerà ben presto il “punto di contatto unico” dell’assemblea condominiale e non solo.

Un indirizzo di posta elettronica certificata, inoltre, permette di inviare un numero illimitato di messaggi con valore legale equiparato a quello delle raccomandate con ricevuta di ritorno, garantendo inoltre l’integrità del messaggio e di eventuali allegati.

Scegliendo di creare un indirizzo PEC condominiale con Libero Mail PEC Unlimited potrai godere di spazio di archiviazione illimitato per conservare senza problemi tutte le comunicazioni ricevute.

Il servizio di posta elettronica certificata targato Libero, pensato per professionisti e aziende, è già conforme con gli standard della nuova posta elettronica certificata europea (la REM, per intendersi) e ti permette quindi di inviare messaggi certificati a qualunque istituzione o azienda all’interno del territorio dell’unione europea.

Con i suoi avanzati sistemi di sicurezza antivirus e antispam, Libero Mail PEC Unlimited è sempre al riparo da minacce cyber di ogni genere. Non dovrai così preoccuparti per allegati sospetti o messaggi dall’oggetto misterioso: se c’è qualcosa che non quadra, i sistemi di sicurezza Libero entreranno in funzione prima che qualche malintenzionato possa mettere a rischio i tuoi dati.

Perché è conveniente avere una PEC condominiale

Né il condominio (ossia, l’assemblea condominiale) né l’amministratore condominiale hanno l’obbligo di avere un indirizzo di posta certificata.

L’assemblea condominiale non ha infatti una personalità giuridica distinta da quella dei condomini che vivono all’interno dello stabile e non è fiscalmente equiparabile a una società o ditta individuale. L’amministratore, invece, non ha l’obbligo di iscrizione ad alcun albo e non sempre esercita attività d’impresa.

Questo non vuol dire che ci sia un divieto per il condominio di dotarsi di un indirizzo PEC. Anzi, l’assemblea condominiale può dare mandato all’amministratore di attivare una casella PEC a uso esclusivo del condominio.

I vantaggi sono molteplici:

Comunicazioni ufficiali . La PEC può essere utilizzata per convocazioni di assemblee, invio di verbali, comunicazioni relative alle spese, e altre comunicazioni formali tra condominio, amministratore e condomini.

. La PEC può essere utilizzata per convocazioni di assemblee, invio di verbali, comunicazioni relative alle spese, e altre comunicazioni formali tra condominio, amministratore e condomini. Efficienza e risparmio . La PEC può ridurre i tempi e i costi legati alla gestione della corrispondenza, eliminando la necessità di raccomandate e riducendo il consumo di carta.

. La PEC può ridurre i tempi e i costi legati alla gestione della corrispondenza, eliminando la necessità di raccomandate e riducendo il consumo di carta. Tracciabilità . Ogni messaggio inviato e ricevuto tramite PEC lascia una traccia digitale, garantendo la certezza della comunicazione. Allegati e messaggio non potranno poi essere modificati, garantendo così l’integrità del contenuto.

. Ogni messaggio inviato e ricevuto tramite PEC lascia una traccia digitale, garantendo la certezza della comunicazione. Allegati e messaggio non potranno poi essere modificati, garantendo così l’integrità del contenuto. Domicilio digitale. La PEC può essere eletta come domicilio digitale legalmente riconosciuto, dove poter ricevere le comunicazioni dal Comune, dall’Agenzia delle Entrate e da qualunque altro ente della Pubblica Amministrazione (e non solo).

Come trovare una PEC condominiale

Nel caso tu stia cercando l’indirizzo PEC del tuo condominio, ti basterà chiederlo nel corso dell’assemblea condominiale o direttamente all’amministratore incaricato di attivarlo. Se, invece, stai cercando la PEC di un altro condominio, dovrai rivolgerti a un rappresentante dell’assemblea o all’amministratore di quel condominio.

Per reperire i contatti di un amministratore di condominio – incluso l’indirizzo di posta elettronica certificata se l’amministratore ne è dotato – hai a disposizione due diversi canali: attraverso l’associazione professionale di riferimento o tramite il registro nazionale INI-PEC.

Nel primo caso potrai cercare l’amministratore di condominio nel registro telematico di professionisti abilitati cercando per cognome oppure cercando su base regionale.

Il registro INI-PEC, invece, raccoglie gli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e di tutti i professionisti italiani iscritti in elenchi o albi. Anche in questo caso potrai effettuare una ricerca puntuale, utilizzando diversi filtri di ricerca.